Бестселлер Lada получил мультимедиа EnjoY Pro: объявлены цены

Lada Granta вслед за Xray и Vesta обзавелась мультимедийной системой нового поколения EnjoY Pro с сервисами "Яндекс.Авто" на борту. Новое устройство предложено для автомобиля во всех комплектациях, начиная с Comfort.

Главная отличительная особенность Lada EnjoY Pro - "дружба" с автомобилем через CAN-шину, что позволяет системе корректно работать в ряде сценариев: автоматически регулировать громкость в зависимости от скорости движения автомобиля, не глючить при движении задним ходом и включении камеры заднего вида.

Диагональ тачскрина Enjoy Pro на Lada Granta на дюйм меньше, чем у ММС Vesta и Xray, - 7 дюймов. Функционал такой же: сопряжение со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto, сервисы "Яндекса" с возможностью оффлайн-работы навигатора и голосовым помощником "Алиса", система объёмного звучания Arkamys, обновление прошивки "по воздуху".

"Lada EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна для всех типов кузова Granta начиная с комплектации Comfort по цене от 638 900 рублей", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа. Если брать в расчёт седан Granta в комплектации Comfort с новым двигателем мощностью 90 л.с. и МКП, то доплата за мультимедиа составляет 40 400 рублей.

Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж "подключенной" Lada Granta.