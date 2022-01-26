Фото: на съемках сериала Marvel воссоздали Красную площадь

В Атланте начались съёмки сериала по марвеловской серии комиксов "Секретное вторжение". Причём на съёмочной площадке строят копию московской Красной площади, сообщает Screen Rant.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, на реальную главную площадь России это пока не очень похоже. Зато, очевидно, мы увидим празднование Дня народного единства, куда постеры на стенах зазывают явиться с "флагами, шляпами и традиционными костюмами". В общем, клюквы хватит на всех.

В экранизации важной для вселенной Marvel линейки комиксов к образу Ника Фьюри вернётся Сэмюэл Джексон.