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Фото: на съемках сериала Marvel воссоздали Красную площадь

Новости
    26.01.2022, 18:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Российская газета Фото: Российская газета
Фото: Российская газета

В Атланте начались съёмки сериала по марвеловской серии комиксов "Секретное вторжение". Причём на съёмочной площадке строят копию московской Красной площади, сообщает Screen Rant.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, на реальную главную площадь России это пока не очень похоже. Зато, очевидно, мы увидим празднование Дня народного единства, куда постеры на стенах зазывают явиться с "флагами, шляпами и традиционными костюмами". В общем, клюквы хватит на всех.

В экранизации важной для вселенной Marvel линейки комиксов к образу Ника Фьюри вернётся Сэмюэл Джексон.

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