Ключевым приоритетом является повышение наукоемкости ВВП и расходов на образование в рамках Союзного государства. При этом важно учитывать, что слепое копирование Болонского процесса негативно влияет на отечественное образование. Оно ведет к деградации не только образования, но и мировоззренческих установок в целом.

Утвержденные союзные программы не включают механизмов активизации гуманитарной интеграции. Сотрудничество между Россией и Беларусью в сфере культуры, образования и науки часто стагнировало в предыдущие годы, уступая инициативу гуманитарному влиянию со стороны внешних игроков. Необходимо наполнение реальным содержанием положений Договора о Союзном государстве в части формирования общего научного пространства, обеспечения согласованной политики в вопросах культуры, науки и образования. Сегодня в данной сфере развивается ряд успешных совместных общественных инициатив, однако необходимы системные меры.

Гармонизация университетского образования РФ и РБ должна стоять на повестке дня. Необходимо выработать общие стандарты и общие подходы, а также согласовать общие организационно-правовые и финансовые модели. Результаты ЦТ признаются в России с 2021 г., важно обеспечить взаимное признание ЕГЭ и ЦТ и в перспективе выйти за рамки тестовых систем при оценке знаний абитуриентов. Содержание дисциплин обществознания и истории существенно различается в России и Беларуси. Следует выработать общий стандарт преподавания данных дисциплин. Разнятся модели финансирования образовательной деятельности и программ, по-разному устроена система финансирования научных проектов, назрело объединение подходов.

Гармонизация университетского образования Беларуси и России должна стоять на повестке дня

Историческая память - один из мощнейших ресурсов интеграции России и Беларуси. Ключевое направление в работе по этому вопросу - создание общего образа прошлого. Этому способствуют совместные исследовательские и образовательные проекты. Необходимо наращивать работу по организации исторических мероприятий с широким вовлечением молодежи. Нужно противодействовать фальсификации истории, вести работу по переизданию книг и созданию электронных версий книг памяти. Возможные направления работы на ближайшие годы: археологическое, историко-культурное наследие, трансграничное сотрудничество, летние школы и семинары, туры, подготовка учебников и учебных пособий по наиболее актуальным вопросам истории XX века, развитие туризма... Союзному государству не хватает научно-образовательных консорциумов, которые стали бы центрами единого научного и образовательного пространства. Необходима активизация научно-академической мобильности как студентов, так и преподавателей. Нужна собственная программа академической мобильности и стажировок сроком до 6-12 месяцев.

Странам СГ также не хватает экспертов - популяризаторов науки. Высоко востребованы организация и проведение курсов для представителей различных сфер, в рамках которых эксперты, включая журналистов, смогли бы обсудить повестку и те темы, которые интересны зрителям и читателям. Необходимо искать и объединяющие культуры двух стран исторические фигуры.