На Алтае завели дело на органы опеки из-за голого мальчика на морозе

В Алтайском крае следственные органы возбудили еще одно уголовное дело после инцидента с пятилетним мальчиком, которого родители выставили голым на мороз. К ответственности привлекут не только ранее судимых мать и ее сожителя, но и органы профилактики, которые должны были следить за ситуацией в неблагополучной семье.

- Уголовное дело возбуждено по фактам халатности сотрудников органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних по Шелаболихинскому району, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Семья пострадавшего мальчика стояла на учете и сотрудникам известно в каком опасном положении находятся трое малолетних детей. Во время проверки следователям удалось выяснить, что должностные лица органов профилактики знали о побоях и издевательствах, но не предприняли никаких мер, чтобы изъять несовершеннолетних.

Если вину нерадивых сотрудников опеки удастся доказать в суде, то им по ч. 1 ст. 293 УК РФ грозит до года исправительных работ.

Напомним, что об издевательствах над тремя детьми в неблагополучной семье из села Селезнево Шелаболинского района стало известно после того, как соседи сообщили в соцсетях о малыше, выставленном родителями голым на мороз в воспитательных целях. Следственные органы уже возбудили уголовное дело в отношении матери и ее сожителя и задержали подозреваемых.