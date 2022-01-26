"РГ" рассказала о самых ярких номинантах премии "Хрустальный компас" РГО

Актуальные конкурсы Русского географического общества - это не битва за призы и премии. А способ изменить себя и другими глазами увидеть окружающий мир.

Весь мир на ладони - ты счастлив и нем

Две недели до завершения приема заявок на соискание "географического Оскара" - премии "Хрустальный компас". Ее вручают за проекты в области географии, экологии, сохранения истории и культуры России.

В географию "компаса" вовлечены все регионы России и участники из сорока стран мира.

Интересное отличие этой премии от других природно-географических конкурсов: не обязательно готовить или "затачивать" конкурсный проект непосредственно под "Хрустальный компас". Вы вкладываете душу в свое творение, а потом предлагаете результат организаторам. Пример: среди призеров прошлого года - драма "Подольские курсанты" студии "Военфильм". Конечно, продюсеры Игорь Угольников, Вадим Задорожный и режиссер Вадим Шмелев снимали эту потрясающую по уровню исторической достоверности военную драму не для РГО. Но престижную статуэтку из хрусталя создателям этого фильма вручили.

Рассказать обо всех проектах, выдвинутых на "Хрустальный компас", - практически невозможно, ведь их число приближается к 3 тысячам. Остановлюсь на одном, ярком и красноречивом. "Россия 24" сняла фильм о победителе "Хрустального компаса" Рустаме Набиеве. Удивительный человек - он чудом выжил при обрушении казармы в Омске. Резонансная трагедия: 12 июля 2015 года рухнуло здание 242-го учебного центра, погибли 24 солдата срочной службы. Рустам пролежал под завалами семь часов. Был последним, кого достали живым.

Неделя в коме, две клинические смерти, ампутация ног. Не сломался. На протезах прыгает с парашютом, завел блог, путешествует. Стал первым в мире человеком, который взошел - на руках, без посторонней помощи! - на Эльбрус (5642 метра). А затем и на гору Манаслу (8163 метра).

«Хрустальный компас» изготовлен из хрусталя и серебра. В этом году юбилей: премия отмечает 10-летие. Фото: rus-compass.ru

Парень выиграл народное голосование на сайте премии, за него отдали голоса более 30 тысяч человек. И без пафоса объявил, что это не рекорд ради рекорда, а доказательство того, что путешествия для людей с ограниченными возможностями не имеют границ. Все зависит только от тебя самого.

А еще Рустам рассказал журналистам о буре чувств, когда в списке гостей премии "Хрустальный компас" увидел Стивена Сигала: "Это актер моего детства, я смотрел его на видеокассетах. И вот я с ним на одном мероприятии!"

Автор этих строк прекрасно понимает чувства героя. Одно из моих самых сильных впечатлений: бегу как-то по РГО, глаза в телефоне, и вдруг... Чуть головой не упираюсь в грудь какому-то исполину. Поднимаю голову: ба, это же сам Стивен Сигал. Который, сохраняя голливудскую невозмутимость, увлеченно описывает собеседникам красоты Камчатки. Как это: и невозмутимо, и увлеченно? А приходите на акции, фестивали и премии Русского географического общества - сами увидите.

Да, вот еще. Уперся в грудь - это не фигура речи. Реально богатырь. Хотя... А, наверное, ведь все-таки фигура речи. При всем уважении к Стивену, настоящий богатырь - это несломленный духом наш Рустам Набиев. Ведь у большинства людей, читающих эти строки, руки и ноги на месте. Но мы постоянно на что-то жалуемся, не ценим того, что имеем, сетуем на жизнь. При этом часто ленимся встать с дивана.

И как мы выглядим в глазах людей, которые на руках поднимаются в горы. Представили? Честно-честно? Ну что ж, если не лукавим, то заживем чуть иначе. Не сетуя на жизнь, а наслаждаясь ею.

Конкретно

Условия "Хрустального компаса" здесь. Нужно поторопиться: проекты принимают до 10 февраля в номинациях - "Научное достижение", "Просвещение", "Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия", "Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса", "Путешествие и экспедиция", "Лучшее освещение в СМИ", "Издание", "Фоторабота", "Гражданская позиция", "Лучший региональный проект".

По результатам интернет-голосования определят победителя в "Признании общественности".

Тем временем

И кто здесь самая красивая?

Участником VIII фотоконкурса "Самая красивая страна" можно стать, отправив работу на сайт photo.rgo.ru до 10 апреля. Там же и условия конкурса. 10 номинаций на выбор для взрослых, а для фотографов до 16 лет - отдельные номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир с высоты птичьего полета" и "Природные явления". В прошлом году 7,2 тысячи фотографий (из 65,5 тысячи присланных на конкурс) сняли дети и подростки. Филипп Харченко из Пензы сфотографировал двух улиток, которые, по его мнению, о чем-то мило сплетничают. Сказано с юмором. Работу признали лучшей в номинации "Макромир". Звоню в Пензу, трубку берет мама Филиппа, Элеонора Харченко. Говорю: разведка донесла - вы руководите школой фотографии. Честно: помогали сыну?

"У нас детская школа фотографии и мультфильмов, сейчас занимаемся больше мультипликацией, - рассказывает Элеонора. - Филиппу я помогаю, но по технической части: как убрать блики, выбрать нужный ракурс. Композиции и сюжет он выбирает всегда сам. Снимает с 9 лет. На момент победы Филиппу было 14, сейчас 15. Он взрослый мальчик, делал фоторепортаж о ветеранах войны, увлечен историческими расследованиями. У нас есть село Суворово (бывшая Маровка), в которой у Александра Васильевича Суворова было имение. Филипп расследует версию о том, что именно там Суворов и родился (по официальной биографии - в Москве). Снял один фильм и два мультфильма о Суворове".

Нос не задирает?

"Нет, - смеется мама. - Не кичится. Впереди новые проекты, будет участвовать в фотоконкурсе РГО 2022 года: все лето искал сюжеты..."

Еще один победитель конкурса - 9-летняя Ярослава Меркулова (Сорочинск Оренбургской области). Она из педагогической династии. Папа - Дмитрий Меркулов, финалист "Самой красивой страны" и призер российской фотопремии National Geographic. Первые фото Яся сделала на телефон в четыре года.

"У нас так повелось в семье, что меня с малых лет отец (охотник, рыболов, спортсмен, заслуженный учитель РФ), и дедушка-фронтовик (участник двух войн) брали в лес, на речку, - рассказывает Дмитрий Меркулов. - Потом и я сам стал увлекаться спортивной охотой, рыбалкой, туризмом, фотографией. Брал с собой дочь - вот так друг друга в семье мы и тянем на природу". Ярослава с шести лет стала выпрашивать папин фотоаппарат: чтобы не только телефоном "щелкать". Автору этих строк рассказала, что любит снимать закаты на природе, в городе они не столь интересны. В этом году вместе с папой фотографировала диких лебедей. Дмитрий Меркулов занимается не только с дочкой - он и своих учеников обучает азам географии и фотографии, прививает любовь к природе и туризму.

На заметку

Я попросил Филиппа и Ярославу поделиться секретами успеха.

Советы от Филиппа Харченко: 1. Фотографировать всегда и везде; 2. Научиться видеть необычное в обычном; 3. Верить в удачу.

- Мой секрет и пожелание: везде замечайте и фотографируйте все интересное, - говорит Яся Меркулова. - Особенно на природе. Телефон или фотоаппарат - всегда наготове. И главное - не надо бояться участвовать в фотоконкурсах!

Ярослава Меркулова с "Сони" с 12-кратным зумом. Но для съемки обожаемых закатов у папы выпрашивает зеркалку Canon EOS 7D. (Снимающим на заметку.) Фото: Из личного архива семьи Меркуловых

Конкретно

Награда в каждой номинации основного конкурса "Самая красивая страна" - 250 тысяч рублей. Победители спецпризов получат 100 тысяч рублей, а "Самая красивая страна глазами детей" - квадрокоптер с камерой высокого разрешения. Работы финалистов участвуют в выставках по всему миру.