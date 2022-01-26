Toyota представила альтернативу Land Cruiser 300 и Lexus LX 600

Toyota Sequoia дебютировала в 2000 году, сменила поколение через восемь лет и до сегодняшнего дня выпускалась без масштабных изменений.

Теперь японцы представили полноразмерный внедорожник в третьем поколении, который по-прежнему будет ориентирован, прежде всего, на рынок США. И своего покупателя автомобиль точно найдёт, учитывая, что здесь не продаётся Toyota Land Cruiser 300, а новый Lexus LX 600 стоит очень дорого.

Как вы понимаете, стоило Toyota разработать новую раму с модульными технологиями TNGA, как тут же посыпались внедорожники один за другим: дебютировал "трёхсотый", затем пикап Tundra, который сменил поколение впервые за 14 лет, премьера Lexus LX 600, а теперь вот и Sequoia подоспела. У всех этих моделей шасси плюс-минус одинаковое и может отличаться незначительно.

Так же, как и силовые агрегаты. Toyota Sequoia распрощалась с большим и прожорливым V8 объёмом 5.7 литра, место которого занял… правильно! Всё тот же V6 3.4 литра, который дебютировал на LC 300, встал под капот Tundra и флагманского внедорожника Lexus.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Отдача двигателя составляет 443 л.с. и 790 Нм. Это на 57 "лошадей" и 246 Нм больше, чем у V8. В паре с ним работает 10-ступенчатый "автомат", а между двигателем и коробкой установлен электромотор, который не просто помогает ДВС, но и способен в одиночку стать движущей силой для внедорожника - в режиме без выбросов скорость ограничена на отметке 29 км/ч. Насколько экономичнее стала новая "Ёлка", в Toyota не рассказали, но заверили, что расход снизился в значительной степени.

Привод - задний или с классической парт-тайм системой и понижающим рядом. При покупке внедорожника с пакетом TRD Pro добавляется блокировка заднего дифференциала и амортизаторы Fox с выносными резервуарами.

Спереди - независимая подвеска, сзади - многорычажка. В качестве опции предложат адаптивную подвеску и пневматическую заднюю с системой выравнивания положения кузова. Также для внедорожника доступна пружинная подвеска с однотрубными амортизаторами Bilstein.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Буксировочная способность Toyota Sequoia составляет 4082 кг, что больше, чем у некоторых конкурентов, например, Chevrolet Tahoe. Впервые внедорожник оснащён зеркалами с электроприводом, которые выдвигаются и облегчают контроль за прицепом, также в помощь - система камер кругового обзора (доступна в базовой комплектации) и система стабилизации.

В продажу Toyota Sequoia "2023 поступит в пяти комплектациях: SR5, Limited, Platinum, TRD Pro и Capstone. Частью стандартного оборудования будет цифровая приборная панель 12.3 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и комплекс Toyota Safety Sense 2.5.

Внедорожник можно будет заказать с ММС диагональю 14 дюймов, раздельными креслами второго ряда с подогревом и вентиляцией, панорамным люком, аудиосистемой с 14 динамиками. На вершине гаммы находится Sequoia Capstone, салон которой отделан полуанилиновой кожей, американским орехом с пористой структурой, установлены 22-дюймовые колёса, подножки и более толстые стёкла спереди для лучшей шумоизоляции.

Продажи новой Toyota Sequoia начнутся летом 2022 года, цены объявят ближе к запуску. Прошлое поколение внедорожника стоит в США от 50 500 долларов. Остаётся надеяться, что выход новой генерации модели позволит ей укрепить позиции на рынке, где она в последнее время безнадёжно отстала от конкурентов: так, например, в 2021 году было продано всего 8070 единиц Sequoia, в то время как Chevrolet реализовал 106 тысяч Tahoe и 48 тысяч GMC Yukon.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.