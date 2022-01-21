Новый Lexus LX: как едет и сколько будет стоить

Есть старый грузинский тост: однажды у царя сломалась любимая карета, он послал своих визирей за новой, они обежали полмира и нашли карету на далекой чужбине. Морями, горами, лошадями, долго ли, коротко ли, довезли домой. Царь увидел, что это не новый LX600 - и очень расстроился, горевал три дня и плохо кушал. Но в январе 2022 года владыка узнал, что уже скоро флагманский внедорожник Lexus появится в салонах, и очень обрадовался. Так выпьем же за то, чтобы у нас всегда был повод для радости.

Потому что радостей для автомобилиста сейчас мало: вокруг "омикрон", дилерские наценки, кризис с чипами - беспросветная тьма.

Помогут разве что LED-фары с адаптивным управлением световым пучком. Светят хорошо, проверено. А вот выглядят примерно так же, как раньше, а ведь по передней оптике и судят. А LX будут судить - россияне покупали так много машин в предыдущем кузове, что одним из мест мировой презентации в октябре выбрали Москву.

Если кто-то пропустил - новый флагман Lexus построен на платформе TNGA-F вместе с Toyota Land Cruiser 300. По технической части они совпадают почти дословно, за исключением сохранения здесь гидропневматической подвески. Та же рама, тот же неразрезной задний мост и постоянный полный привод.

По экстерьеру найти общие черты сложнее - профиль кузова схож, в деталях совпадений мало. По железу совпадают разве что передние двери. Внешность - монументальная, решетка радиатора - массивная, взгляд - суровый. Спереди внедорожник похож на LX570, сзади на TLC300 с перемычкой между фонарями. Зато сохранил фирменную принадлежность, его трудно спутать с моделями других брендов. А большего и не надо, особенно для целевой аудитории - взрослых и консервативных людей.

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

Но в интерьере им осваиваться все-таки придется, изменения тут серьезные. Из ранних нулевых, когда начали разрабатывать предыдущую генерацию, произошел скачок в поздние 2010-е.

Три дисплея, беспроводная зарядка, запуск двигателя с кнопки по отпечатку пальца, круговой обзор, разъемы Type-C и 25 динамиков аудиосистемы Mark Levinson. К дисплеям есть вопросы, начнем с места водителя: во-первых, цифровая приборная панель невелика, окружена аналоговыми приборами, а меню не отличается логикой. Основной экран (12,3 дюйма) мультимедийной системы неплох, с быстродействием и разрешением все в порядке. Второй (7 дюймов), для управления климатом, похуже - он подтормаживает.

Фото: Пресс-служба Lexus

На всех трех дисплеях наблюдались аномалии с разными шрифтами и сомнительной локализацией, например, машина предлагала выбрать между ПЕРЕДНИМ, СЗАДИ и ВАРИАНТОМ. Представители бренда объяснили ситуацию тем, что на тесты к журналистам попали предсерийные образцы, они же были представлены на презентации в Москве и попали на обзоры к блогерам.

Качество материалов в салоне лучше, чем у Toyota, но не дотягивает до немецкого - мягкая обивка и настоящая строчка (как уже все заметили), но везде пластик, который пытается выглядеть деревом и металлом. Сиденья переднего ряда удобные, но субтильным юношам и девушкам слишком комфортно тут не будет, боковую поддержку по ширине делали не для них. Широкий средний тоннель между передними сиденьями не мешает коленям, особенно если не заниматься мэнспредингом.

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

На заднем ряду пятиместной комплектации - классический диван с довольно высокой посадкой, без особой роскоши. Ее можно найти в четырехместной версии VIP - два немаленьких экрана на подголовниках, еще один дисплей на массивном подлокотнике для управления климатом, подогревы, вентиляция, массаж.

Главному пассажиру (сзади справа) дают привилегию управлять передним сиденьем, отодвигая его к бардачку, выдвигать подставку для ног и путешествовать полулежа. С алгоритмом управления разобраться непросто, да и на кочках на бездорожье трясет, зато никакая другая "персоналка" так далеко от дорог общего пользования не уедет.

Lexus LX500d Luxury. Фото: Пресс-служба Lexus

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

Об этом подробнее. Со сменой поколений LX не лишился внедорожных способностей - тут есть понижающая передача, три блокировки дифференциалов, Crawl Control и Multi-Terrain Select. Бампера явно висят ниже, чем на внедорожных версиях "трехсотки", зато гидропневматическая подвеска позволяет поднять машину одной кнопкой.

Маршрут тест-драйва в прекрасной Кахетии пролегал через горные дороги - и можно сказать честно, возможности машины шире, чем возможности большинства водителей. Как и полагается семейству Land Cruiser, препятствия проходятся на ура, но за бампера и неубираемые подножки тревожно.

В любом случае, большая часть владельцев подобного автомобиля в совсем уж отдаленные горы не поедет, ограничившись проселком. И на проселке, и на трассе тут вполне комфортно - хотя можно подтвердить, по сравнению с предыдущим поколением подвеску зажали. Нет упругой жесткости, как TLC300, но нет и пуховой перины. Зато, и это серьезный шаг вперед, появилась управляемость - спасибо инженерам, электроусилителю руля и все той же гидропневматике. Если вновь сравнивать с Toyota, то те же повороты на серпантинах здесь проходятся на несколько километров (в час) быстрее. Но масса велика, центр тяжести высок, а чудес не существует.

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

На нормальных дорогах радует связка двигателей и коробки. Как и в Land Cruiser, мотора два, коробка одна -10-ступенчатый "автомат" Aisin (AJA0F). Первый агрегат - 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (415 л.c., 650 Нм), второй - аналогичный дизель объемом 3,3 литра (299 л.c., 700 Нм).

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

Как и на "трехсотке", после знакомства с бензиновой версией дизельная впечатлять перестает - не та динамика. Расход топлива выше, конечно, но эмоции во время разгона совсем другие. Звука V8 не хватает, но тут его нет и не будет. Шумоизоляция хороша, бурчания дизельного двигателя почти не слышно.

Если закрыть двери (наконец-то завезли доводчики), не будет слышно и негативных ремарок - "почему убрали двухдверный багажн…", "опять придется докупать тормозные дис…", "купил бы немц…". Для этого и делают хорошую шумоизоляцию, не так ли. По той же причине пока не раскрывают и ценник - от интернета в машине не скроешься.

Пока есть только официальные американские цены. В качестве грубой прикидки можно провести аналогию с похожим по духу Cadillac Escalade, он продается на обоих рынках. Если начать сравнивать конфигурации на двух сайтах, то выяснится, что разница почти всегда будет одинаковая, в районе двух миллионов рублей, иногда двух с половиной.

Lexus LX600. Фото: Пресс-служба Lexus

Новый LX600 в США стоит от 6,7 до 9,7 млн рублей без некоторых налогов. Берем калькулятор, широким жестом прибавляем два миллиона рублей, получается от 8,7 до 11,7 млн рублей. Есть и неофициальные, но подозрительно близкие цены на соседнем с нами украинском рынке - от 8,9 до 10,6 млн рублей. Для сравнения - уходящий Lexus LX570, согласно конфигуратору на сайте марки, оценивается в 8,2 - 9,6 млн рублей.

Складываем, делим, получаем прогноз - новый Lexus LX600 будет стоить в России от 8,8 до 11 млн рублей. Без учета наценок и опций. Даже если абстрагироваться от точной цифры, можно сказать наверняка - он станет дороже. Но переплатить есть за что - это новая платформа, приятный экстерьер и актуализированный интерьер. Главное, чтобы c приходом современных технологий никуда не ушли надежность и ликвидность. Как написал в комментариях на YouTube владелец предыдущей генерации, за это их и ценят.

И в завершение нельзя не заметить выбранную маркетологами цифру "600" для названия модели. Притягательную для ностальгирующих россиян, грустную для потенциального покупателя: "Красивые" госномера с цифрой "570" на черном рынке стоят дешевле.