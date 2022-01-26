В Китае назвали утопией антироссийские планы США по газу

Намерение Вашингтона ослабить позиции Москвы на энергетическом рынке Европы при помощи СПГ являются "утопией". Об этом в статье для "Хуаньцю шибао" пишет научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

Сейчас США, по данным американских СМИ, обсуждают с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы "устранить зависимость" Старого Света от российского газа, отмечает автор. По его словам, Вашингтон уже не в первый раз начинает "стратегический захват союзников", способствуя "разделению" европейской и российской энергетики. Так было во время холодной войны, когда США препятствовали энергетическому сотрудничеству между странами Европы и СССР.

По мнению эксперта, против планов Вашингтона играют особенности газовой отрасли. Межрегиональная транспортировка стоит дорого и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. Кроме того, немало стоит сжатие СПГ, поэтому трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа. В связи с этим СПГ может выступать лишь как дополнение, подчеркивает автор.

Он также подчеркивает, что хоть Европа и увеличила импорт сжиженного природного газа, по сравнению с трубопроводным газом из РФ он по-прежнему нерентабелен. Сегодня основной силой глобального потребления СПГ в мире является Восточная Азия, и чтобы рынок природного газа Катара переместился "из Азии в Европу", европейские страны должны предоставить более выгодные ценовые условия, чем Азия. Кроме того, катарская инфраструктура и усилия по стабилизации цепочки поставок отразятся на цене газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к российскому.

"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели - сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу - не что иное, как утопия", - подчеркивает Ифань.