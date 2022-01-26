В Москве откроется музей основателей Третьяковки, где есть полотна белорусских художников

В конце января в Москве откроется музей Павла и Сергея Третьяковых - в доме, где в 1832 году родился основатель Третьяковской галереи, а в 1834-м - его младший брат, также коллекционер и меценат.

Небольшое здание в Замоскворечье, расположенное в 1-м Голутвинском переулке, реставрировалось шесть с половиной лет. Теперь внутри мультимедийная экспозиция с мемориальными предметами и картинами.

Если Сергей Третьяков собирал зарубежную живопись, то Павел русскую. Павел Третьяков положил начало коллекции белорусско-российского художника Витольда Бялыницкого-Бирули, который родился в 1873 году в деревне Крынки Могилевской губернии, позже уехал в Москву и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на курс к преподавателям Коровину, Поленову и Прянишникову. В Москве художник познакомился с Левитаном и работал в его мастерской. В 1892 году Павел Третьяков приобрел для своей галерее полотно "Из окрестностей Пятигорска".Также в коллекции Третьяковки находятся другие полотна Бялыницкого-Бирули - "Весна", "Белоруссия. Вновь зацвела весна" и другие.

В Союзном государстве большое внимание уделяют творчеству народного художника Беларуси и России Бялыницкого-Бирули. На средства Постоянного комитета Союзного государства выпущена книга "Вновь зацвела весна", рассказывающая о судьбе и творчестве Витольда Бялыницкого-Бирули, а также открыт художественный музей имени Бялыницкого-Бирули в Белыничах, который стал филиалом Национального художественного музея Республики Беларусь.

Встречать посетителей в Москве будет портрет Павла Третьякова кисти Ильи Репина. Илья Ефимович творил и проживал в Беларуси в имении Здравнево под Витебском с 1892 года, купив здесь дом. Сейчас Здравнево под опекой Союзного государства.Изображен Третьяков на портрете Репина среди картин своей галереи. Известно, что последними словами Третьякова перед смертью были слова о необходимости беречь коллекцию.