10 самых ожидаемых экранизаций 2022 года

Оставим споры о том, что лучше книга или фильм - всему свое время и место. А лучше посмотрим, какие книги вдохновили кинорежиссеров и какие экранизации российский зритель ждет с особым нетерпением.

Фото: Storytel

Самой ожидаемой экранизацией в 2022 году, по данным опроса, проведенного Международным сервисом аудиокниг Storytel и мессенджером Viber, стал фильм "Воланд" Михаила Локшина по "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова. За него свой голос отдали почти треть опрошенных.

Каждый четвертый ждет выхода на экраны экранизации романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле".

На третьем месте по популярности - "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли: экранизацию романа Оноре де Бальзака хотят поскорее увидеть 13,5 процента опрошенных.

Буквально несколько десятых не хватило фильмам "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо по книге Уильяма Линдсэя Грешама и "Ампир V" Виктора Гинзбурга по "Empire V" Виктора Пелевина, чтобы попасть в первую тройку. Им пришлось довольствоваться четвертым и пятым местом соответственно.

Фото: Storytel

В топ-10 самых ожидаемых экранизаций наступившего года также вошли "МЫ" Гамлета Дульяна по одноименной книге Евгения Замятина, кинокартина "Операция "Мясной фарш"" Джона Мэддена по книге Бена Макинтайра и второй сезон сериала "Тени и кости" Ли Толанда Кригера по роману Ли Бардуго.

Также российские зрители ждут новый фильм Дэвида Литча "Быстрее пули" по роману Котаро Исаки "Поезд убийц", "Этерну" Евгения Невского по книге "Отблески Этерны" Веры Камши и "Роман служанки" Евы Хассон - экранизацию книги "Материнское воскресенье" Грэма Свифта.

Кстати

Среди самых громких экранизаций 2021 года россияне особо выделили "Дюну" Дени Вильнёва, снятую по одноименной книге Фрэнка Герберта и собравшую самое большое количество положительных отзывов. Оценили участники опроса и "Круэллу" Крэйга Гиллеспи по книге "101 далматинец" Додди Смит, и с удовольствием посмотрели второй сезон "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрих по серии романов "Ведьмак" Анджея Сапковского.

В десятку лучших экранизаций также вошли "Дом Gucci" Ридли Скотта (по книге Сары Гэй Форден), "Конек-Горбунок" Олега Погодина (по сказке Петра Ершова), "Угрюм-река" Юрия Мороза (по саге Вячеслава Шишкова), "Манюня" братьев Андреасян (по рассказу Наринэ Абгарян) и "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова (по книге Алексея Сальникова).