Медведев на 100 процентов уверен в начале эксплуатации "Северного потока-2"

В интервью российским средствам массовой информации заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил шансы ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Проблемы проекта, уверен он, возникли не из-за Украины или каких-то осложнений с США: "Потому что американцы, и прежде всего администрация Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно, из-за этого все и началось".

Но теперь газопровод достроен и к эксплуатации все абсолютно готово, подтвердил замглавы Совбеза. "Я на 100 процентов уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес, - поделился он своим мнением, оговорившись, правда, что тоже может ошибаться. - Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована".

Медведев обратил внимание, что экономика Европы останавливается, и предложил задуматься европейским странам, готовы ли они "назло русским, из-за того что они себя плохо ведут", блокировать проект, а в это время за такую политику будут расплачиваться налогоплательщики. "Если они готовы расплачиваться за свои политические решения кошельком, деньгами своих налогоплательщиков, своих граждан, пусть так поступают. Но никакой разумный политик, прагматичный политик, и в Германии в том числе, так поступать не будет", - уверен заместитель председателя Совета Безопасности.