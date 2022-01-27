Nissan X-Trail могут загореться от мокрых ботинок. Машины отзовут

Довольно нетипичная проблема выявлена у Nissan Rogue (в России - X-Trail): если водитель ходит по сугробам и садится в салон своего кроссовера, то жди беды - в худшем случае машина может воспламениться.

Национальное управление безопасностью дорожного движения NHTSA сообщает о том, что в разъём, расположенный в области ног водителя, может попадать вода. В воде, которая образовалась, например, от того, что снег с обуви растаял в условиях салона, содержаться реагенты, которыми обрабатываются дороги. В результате чего в разъёме могут образоваться окислы, провоцирующие утечку электричества.

Признаки неисправности следующие: отказ электрообогрева сиденья или электростеклоподъёмника с водительской стороны, быстрая разрядка аккумулятора, на приборной панели горит лампа, сигнализирующая о неисправности системы полного привода. В худшем случае, как мы уже отметили, утечка тока может привести к возгоранию.

Количество потенциально опасных Nissan Rogue, которые будут отозваны, составляет 688 946 авто, они выпущены в период с 2014 по 2016 годы.

Ожидается, что решение проблемы специалисты Nissan найдут весной 2022 года, после чего владельцы кроссоверов будут приглашены на сервис.

Новое поколение Nissan Rogue/X-Trail дебютировало летом 2020 года. Ранее "РГ" рассказывала, когда модель появится в России.