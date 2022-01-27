Родители пропавшей под Новгородом девочки рассказали об убийстве ребенка

В поселке Парфино Новгородской области суд избрал меру пресечения многодетной матери и ее гражданскому супругу, обвиняемым в убийстве годовалой дочери. По данным объединенной пресс-службы судов региона, мать и отчим до 24 марта будут находиться под стражей.

Само заседание проходило в закрытом режиме. Тело девочки не найдено до сих пор. Ранее стало известно, что при осмотре дома в печи были найдены кости. Но уже установлено, что они не человеческие.

Перед судебным заседанием журналисты попросили обвиняемых рассказать о случившемся. Со слов отчима девочки, мать заявила ему, что задушила ребенка. Но подробности, с его слов, ему неизвестны.

Мать девочки. Фото: Объединенная пресс-служба судов Новгородской области

В свою очередь мать заявила, что отлучилась на несколько минут, а затем не обнаружила дочери. Но в беседе с журналистами она обмолвилась, что "тело" пропало. При этом женщина подтвердила, что в доме кроме нее и мужа больше никого не было.

Обстоятельства случившегося выясняет Центральный аппарат СК.