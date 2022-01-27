В Севастополе снова сообщили о минировании школ

Ложное сообщение о минировании образовательных учреждений поступило сегодня в правительство Севастополя. Правоохранители проверили здания, но не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ.

Здания учебных заведений продолжают осматривать сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. В учреждениях принимают меры для обеспечения безопасности учащихся и работников.

Власти города призвали севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

21 января в шесть школ Севастополя, два колледжа и два вуза по электронной почте пришли сообщения о минировании. Проверка не выявила взрывных устройств. В тот же день в школах Симферополя отменили занятия из-за поступивших писем с угрозами терактов. А глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что послания приходят из-за границы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ложными сообщениями о минировании образовательных учреждений полуострова.