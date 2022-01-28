Isuzu рассказала подробности о новом MU-X - конкуренте Toyota и Mitsubishi

В 2020 году компания Isuzu представила новое поколение рамного внедорожника MU-X, в конкуренты которому японцы записывают такие модели, как Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner. Появились подробности о дате начала продаж и комплектациях модели для российского рынка.

Рамная конструкция и часть подвески нового Isuzu MU-X унифицированы с пикапом D-Max, который в России продаётся даже в экстремальной версии Arctic Trucks. Поправка в случае с внедорожником сделана на то, что это пассажирский авто, поэтому рессоры пикапа были заменены на мост с пружинной подвеской.

Длина Isuzu MU-X составляет 4850 мм, ширина - 1870 мм, высота - 1875 мм, клиренс равен 235 мм, а глубина преодолеваемого брода - 800 мм.

Двигатель и трансмиссия внедорожника такие же, как у Isuzu D-Max: под капотом установлен трёхлитровый дизель мощностью 190 л.с. (450 Нм), в пару ему назначен 6-ступенчатый "автомат" Aisin. Система полного привода типа "парт-тайм" - с жёстко подключаемой передней осью, есть блокировка заднего дифференциала и понижающий ряд передач.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

В России MU-X можно будет купить в двух комплектациях. Базовая - Comfort: салон - ткань, 7 подушек безопасности, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, климат-контроль на две зоны, задний парктроник, датчик дождя, дистанционный запуск двигателя.

Версия Premium Safety предполагает салон с отделкой из кожзама, сиденье водителя с электроприводом, 9-дюймовый экран мультимедиа, передний парктроник, электропривод пятой двери, а также комплекс электронных ассистентов, в который входя адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения при различных сценариях, система мониторинга слепых зон.

Продажи стартуют 1 марта, но цены пока не называются. Известно лишь, что прайс окажется менее 4 млн рублей. Toyota Fortuner с дизелем и автоматической трансмиссией стоит в настоящий момент от 3 792 000 рублей, а за Mitsubishi Pajero Sport просят минимум 3 619 000 рублей. В третьем квартале появится MU-X в модификации Arctic Trucks, которую будут отличать укороченный задний свес, увеличенные до 290 мм дорожный просвет и колея передних и задних колёс, а также большие углы въезда и съезда.

Основная целевая аудитория MU-X, как видят её в компании: семейные мужчины (80%) и женщины (20%) возрастом от 35 до 50 лет с двумя или тремя детьми.

Фото: Пресс-служба Isuzu.