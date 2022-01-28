Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2022 13:47
Рубрика: Легковые авто

Isuzu рассказала подробности о новом MU-X - конкуренте Toyota и Mitsubishi

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Isuzu. Фото: Пресс-служба Isuzu.
Фото: Пресс-служба Isuzu.

В 2020 году компания Isuzu представила новое поколение рамного внедорожника MU-X, в конкуренты которому японцы записывают такие модели, как Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner. Появились подробности о дате начала продаж и комплектациях модели для российского рынка.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Рамная конструкция и часть подвески нового Isuzu MU-X унифицированы с пикапом D-Max, который в России продаётся даже в экстремальной версии Arctic Trucks. Поправка в случае с внедорожником сделана на то, что это пассажирский авто, поэтому рессоры пикапа были заменены на мост с пружинной подвеской.

Длина Isuzu MU-X составляет 4850 мм, ширина - 1870 мм, высота - 1875 мм, клиренс равен 235 мм, а глубина преодолеваемого брода - 800 мм.

Двигатель и трансмиссия внедорожника такие же, как у Isuzu D-Max: под капотом установлен трёхлитровый дизель мощностью 190 л.с. (450 Нм), в пару ему назначен 6-ступенчатый "автомат" Aisin. Система полного привода типа "парт-тайм" - с жёстко подключаемой передней осью, есть блокировка заднего дифференциала и понижающий ряд передач.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

В России MU-X можно будет купить в двух комплектациях. Базовая - Comfort: салон - ткань, 7 подушек безопасности, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, климат-контроль на две зоны, задний парктроник, датчик дождя, дистанционный запуск двигателя.

Фото: www.auto-moto.com
Подробности о новом 7-местном кроссовере Renault. Его могут назвать Espace

Версия Premium Safety предполагает салон с отделкой из кожзама, сиденье водителя с электроприводом, 9-дюймовый экран мультимедиа, передний парктроник, электропривод пятой двери, а также комплекс электронных ассистентов, в который входя адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения при различных сценариях, система мониторинга слепых зон.

Продажи стартуют 1 марта, но цены пока не называются. Известно лишь, что прайс окажется менее 4 млн рублей. Toyota Fortuner с дизелем и автоматической трансмиссией стоит в настоящий момент от 3 792 000 рублей, а за Mitsubishi Pajero Sport просят минимум 3 619 000 рублей. В третьем квартале появится MU-X в модификации Arctic Trucks, которую будут отличать укороченный задний свес, увеличенные до 290 мм дорожный просвет и колея передних и задних колёс, а также большие углы въезда и съезда.

Основная целевая аудитория MU-X, как видят её в компании: семейные мужчины (80%) и женщины (20%) возрастом от 35 до 50 лет с двумя или тремя детьми.

Фото: Пресс-служба Isuzu.
Фото: Пресс-служба Isuzu.
#Isuzu