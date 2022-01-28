Медведев назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси

Уровень интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства недостаточен, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое понимание есть у обеих сторон, подчеркнул он в интервью российским СМИ.

"Этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку может возникнуть возможность введения единой валюты. Но здесь точно нельзя забегать вперед", - заявил замглавы Совбеза. Россия, заметил он, никогда так не ставила вопрос: что "введем единый рубли и все наладится". "Единая валюта - это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания", - объяснил Медведев.