81-летняя петербурженка выжила после приема ядовитого бария в клинике

В Петербурге врачи бьются за здоровье 81-летней женщины, которая была госпитализирована после отравления контрафактным сульфатом бария в клинико-диагностическом центре. Пенсионерка выжила, но находится в тяжелом состоянии, сообщает KP.Ru со ссылкой на сына пожилой женщины.

Напомним, от отравления веществом, оказавшемся ядовитым, скончалось три человека. Пожилая женщина в реанимации, но сын надеется, что мама пойдет на поправку. Врачи говорят, что ее состояние стабильное.

В больнице находятся еще двое пострадавших. Всего же, по данным СК по Петербургу, отравились веществом 20 человек.

Уже установлено, что в диагностическом центре применялся не сертифицированный сульфат бария, безопасное вещество, а его контрафактный аналог. Где его произвели и в каких количествах, сейчас выясняется. Главный врач медицинского центра задержан.