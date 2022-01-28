Янтарный вопрос: что хотят знать туристы о калининградском бренде

Главный символ Янтарного края и самый покупаемый сувенир - конечно же, солнечный камень, балтийский самоцвет. Отвечаем на вопросы о янтаре, которые туристы чаще всего задают продавцам и гидам.

Что он такое?

На самом деле янтарь - это не камень, хоть его так и называют, а окаменевшая ископаемая смола деревьев, произраставших на юге современного Скандинавского полуострова примерно 50 миллионов лет назад. Смола застывала внутри упавших стволов, окислялась кислородом, покрывалась коркой. А затем накопленные в почве янтарного леса залежи сдвинул гигантский ледник, который переместил колоссальные массивы земли к югу нынешнего Балтийского моря. Поэтому главные месторождения янтаря на планете - в Калининградской области, на южном берегу Балтики и на его дне. И именно здесь находится единственное в мире предприятие, добывающее янтарь промышленным способом.

Настоящий янтарь только желтый?

Нет, хотя это самый распространенный цвет солнечного камня. У балтийского янтаря, как рассказали на Калининградском янтарном комбинате, около 250 оттенков, от почти белого до глубокого каштанового или темно-вишневого, может он быть и голубоватым, зеленоватым... Цвет зависит от разных факторов: растений, из смолы которых он образовался, глубины залегания и окружающей породы, возраста залегания, попавших в смолу примесей.

Как распознать подделку?

Риск купить в Калининграде поддельный янтарь существует, говорят местные мастера, работающие с янтарем. Причем некоторые подделки из эпоксидной смолы или пластика могут отличить только профессионалы. Например, настоящий янтарь всплывает в соленой воде, более тяжелый пластик тонет. Но "знатоки физики" умудряются сделать пластик с пузырьками воздуха, что тоже может обеспечить плавучесть. Если посветить на янтарь специальным ультрафиолетовым фонариком, он будет флюоресцировать различными оттенками голубого света. Но умельцы добавляют в подделку вещества, обеспечивающие подобное свечение синтетической смоле.

Если нагреть природный янтарь - например, потереть о ладонь, можно почувствовать слабый хвойный смолистый запах. Впрочем, говорят, что и запах наловчились получать искусственно, добавляя ароматизаторы.

Китайцы уверяют, что вместе с янтарем вы дарите близким спокойствие и радость

Есть надежный способ проверки подлинности, правда, неподходящий для магазина: янтарь нужно поджечь. Он хорошо горит, давая приятный аромат, недаром в Средние века им окуривали храмы, а древние пруссы топили им печи. Другой способ - хорошенько потереть янтарь о шерстяную ткань: он способен накапливать статическое напряжение, поэтому наэлектризуется и будет притягивать к себе мелкие частицы - например, обрывки бумаги или волосы (это свойство заметили еще древние греки, поэтому янтарь по-гречески называется "электрон").

Самое надежное - покупать у надежного производителя, кому дорога репутация. Ну и здравый смысл вам в помощь. Крупный янтарь не дешев. Если вы видите "самородок" размером с компьютерную мышь со скорпионом внутри и ценой в несколько сотен рублей, то это, конечно, фейк. Такой кусок солнечного камня с инклюзом (включением) стоил бы сотни тысяч, и место ему в музее как артефакту огромной научной ценности.

Мода на янтарь пережила века, актуален он и сейчас. Фото: Валерий Сомкин

А вот прессованный, плавленый янтарь - тоже натуральный, хотя и стоит дешевле. Он изготавливается из мелкой янтарной крошки, которую плавят под давлением, а затем вырезают из полученной плитки нужную форму и далее шлифуют и полируют, как и цельные природные куски.

Можно ли собирать янтарь?

Собирать на берегу то, что выбрасывает море, можно. Если повезет, конечно. Калининградские пляжи не усыпаны постоянно янтарем, но случается, что море его выбрасывает, чаще - после штормовых западных ветров. На крупные куски надеяться не стоит, но бывает, что вся кромка прибоя усыпана янтарной мелочью - "слезами Юрате" (согласно литовской легенде, мелкие кусочки янтаря - это слезы дочери морского царя Юрате, плачущей по рыбаку Каститису, с которым разлучил ее отец). Не все побережье одинаково урожайно: на Куршской косе выбросы редки, в Светлогорске и Зеленоградске - еще реже, самые "янтарные" места - Балтийск и окрестности, Донское, Янтарный, Пионерский.

А вот добывать янтарь запрещено, то есть нельзя копать его в земле или на морском дне. Это монополия государства, и за самовольную добычу полудрагоценных камней (к которым относится и солнечный камень) предусмотрено наказание вплоть до уголовного. Также наказуема и продажа необработанного янтаря - так называемого сырца.

Можно ли вывозить янтарь из региона?

Можно, но только в виде изделий. Необработанный сырец - нельзя, когда речь идет о физических лицах. Как разъяснили в Калининградской областной таможне, на вывоз янтаря-сырца (в том числе подвергнутого первичной переработке при добыче) требуется лицензия. А что касается изделий, полностью изготовленных из янтаря, либо из драгметаллов с использованием янтаря, либо из янтаря в комбинации с другими материалами, - вывоз без ограничений, при условии соблюдения критериев их отнесения к товарам для личного пользования.

Это значит: для себя и на подарки можно везти любые сувениры и ювелирку. Но все, что похоже на товарную партию - к примеру, десятки одинаковых янтарных бус, - вызовет вопросы у таможни.

Носить янтарь модно или это "бабушкины" украшения?

- Нет немодного янтаря, есть неинтересный дизайн, - считает Лариса Яковлева, художник, работающий с янтарем. - Мода на солнечный камень пережила века, его носили египетские фараоны, римские патриции, его почитали во времена Петра I. Царский камень! Если бы он стал "бабушкиным", не рос бы в цене. Оригинальную янтарную подвеску, брошь, браслет, кольцо или серьги легко вписать в любой современный образ.