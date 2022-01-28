СК Петербурга попросил арестовать главврача медцентра за смерть пациентов

Следственный комитет по Петербургу направил ходатайство об аресте главного врача Городского клинико-диагностического центра Евгения Попова.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уже поступили в Октябрьский районный суд. Правда, заседание может затянуться, ведь в данный момент сам Евгений Попов доставлен в суд Выборгского района Северной столицы.

Напомним, в центре, который возглавляет Попов, при рентгеновском обследовании желудка с контрастом двадцать человек отравились барием. Трое из них скончались.

В СК по Петербургу говорят, что вещество, которое использовалось в качестве контраста - сульфат бария - являлось контрафактным. Выясняется, кто и в каких количествах его изготовил. А комздрав Петербурга выясняет, как контрафакт вообще мог попасть в подведомственное городу медучреждение, ведь все медикаменты в центр приобретались через госзакупки.