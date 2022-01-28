В Петербурге начали обзванивать пациентов, обследовавшихся с барием

В Петербурге сотрудники комитета по здравоохранению стали обзванивать пациентов, которые за последние две недели проходили гастрографию в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикеройса. Напомним, после процедуры три человека погибли, еще 17 пострадали.

Как отмечают в комздраве Петербурга, обзвон проводится с целью уточнить состояние пациентов. Пострадавших готовы консультировать токсикологи.

По предварительным данным, причиной ЧП стало отравление сернокислым барием. В СК по Петербургу уже говорят, что это был контрафакт. Центр, где произошла трагедия, является бюджетным учреждением, препараты он приобретает через госзакупки. Сейчас выясняется, что за организация поставила ядовитое вещество в клинику.

Также комздрав распорядился временно приостановить процедуры с сульфатом бария из опасной партии во всех медучреждениях города.

Главврач медцентра, напомним, задержан. Следственный комитет по Петербугу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".