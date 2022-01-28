Врач Водовозов перечислил симптомы, которые редко бывают при "омикроне"

Терапевт Алексей Водовозов перечислил симптомы, которые редко встречаются у пациентов, инфицированных "омикрон"-штаммом коронавируса.

Прежние варианты SARS-CoV-2 часто вызывали потерю обоняния. "Люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "омикроне" потеря обоняния - это редкость", - сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.

Вторая особенность "омикрона" - в легких человека он размножается в 10 раз медленнее и поражает их значительно реже. Главный удар приходится на бронхи. Поэтому пациентов с затрудненным дыханием сейчас меньше.

"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", - поделился своими мыслями врач.

В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус повреждает стенки сосудов и запускает механизм тромбообразования. "Омикрон" не исключение. Об этом свидетельствуют сильные головные боли, слабость и различные высыпания, которые часто бывают у заразившихся.