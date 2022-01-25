Врач назвал предрасположенную к заражению "омикроном" категорию людей

Люди, никогда не болевшие COVID-19, предрасположены к заражению штаммом "омикрон". Об этом РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", - сказал он.

Несмотря на то, что "омикрон" протекает в более легкой форме, масштабы его распространения говорят о том, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться, заключил инфекционист.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса.