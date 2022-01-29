"Москвичи" и "Волги" середины прошлого века участвуют в ралли "Монте-Карло"

Накануне во французском Реймсе стартовал первый этап 24-го ралли "Monte-Carlo Historique". В нем традиционно принимают участие российские экипажи.

Обычно это были экипажи на автомобилях "Волга", но в этом году в ралли, помимо двух машин "Волга" ГАЗ-21, участвуют и два автомобиля "Москвич"-408. Все автомобили подготовлены к ралли многократным чемпионом России по автогонкам и призером международных серий Le Mans, мастером спорта международного класса Алексеем Васильевым.

- Организаторы ралли "Monte-Carlo Historique" ждали советскую технику. Когда они узнали, что мы готовим и "Москвичи", нас завалили просьбами прислать фотографии и подробности. Потому что массовая модель, которая выпускалась в СССР с 1964 по 1975 годы, наконец, возвращается на ралли.

Автомобили "Москвич" давно не выпускаются. Московский автозаворд закрыт, а оригинальное здание музея на Волгоградском проспекте начали сносить в начале этого года. Коллекцию "Москвичей" несколько лет назад передали в другой музей.

Отметим также, что помимо двух экипажей на "Москвичах"и "Волгах", Россию представляют экипажи на Volkswagen и Jaguar. А совместный российско-белорусский экипаж на ВАЗ 2103 отправился в Монако из Милана.

Соревнования финишируют в ночь с 1 на 2 февраля.