Прокуратура проводит проверку после пожара на хладокомбинате в Пятигорске

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку, в ходе которой планируется определить причины пожара на предприятии "Холод". Также надзорное ведомство установит, соблюдались ли в цехах требования безопасности. Об этом говорится в Instagram региональной прокуратуры.

Ранее "РГ" сообщала, что в Пятигорске на территории предприятия "Холод" разгорелся пожар, который распространился на площади 600 квадратных метров. Пожарным потребовалось больше 2,5 часов, чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение.

- Прокуратура Ставропольского края проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, - говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось об эвакуации жильцов близлежащих домов, однако ее так и не стали проводить после устранения угрозы распространения огня.