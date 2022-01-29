Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах

Маткапитал, напомнил спикер, будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции - на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго - до 693,1 тыс. рублей.

"Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой - 1 января 2007 года - выдано 11,6 млн сертификатов", - отметил Володин.

По его словам, в следующем году этим средством поддержки смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

Кроме того, с 1 февраля заработает закон, который защитит минимальный доход должников от взыскания. Можно будет подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором гражданин хочет сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: "Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию".

Помимо этого, с 1 февраля российские пенсионеры начнут получать проиндексированную выше уровня инфляции пенсию - она увеличится на 8,6%. За январь они смогут рассчитывать на доплату - разницу между индексацией по состоянию на начало года (5,9%) и индексацией по новому закону. Дело в том, что он имеет обратную силу.

Также с февраля:

- cправка из ЕГРН с февраля пополнится новой строкой - о состоянии жилого помещения или дома. При покупке квартиры граждане смогут своевременно узнать о том, что жилье, например, признано непригодным к проживанию, аварийным или подлежит сносу;

- вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. С должностных лиц - до 40 тыс. рублей, а с организаций - до 200 тыс. рублей;

- 8 февраля вступит в силу закон о пожизненном лишении свободы педофилов. Такое наказание будет грозить за сексуальное насилие над совершеннолетними, которое совершено повторно, в отношении двух или более детей или сопряжено с совершением тяжкого или особо тяжкого преступления против личности;

- изменятся порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты по доходам по паям ПИФ - их будет устанавливать своим нормативным актом Центробанк;

- с этого же числа вступит в силу повышенная ответственность за производство и оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции и будет введена ответственность за перевозку такой продукции. Штрафы для организаций будут достигать 500 тыс. рублей.