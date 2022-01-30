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Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева

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    30.01.2022, 13:19
Текст:   Козьма Лоханкин

Наиболее вероятно, что Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище. Такое мнение высказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актёр, народный артист РФ Евгений Герасимов. При этом он подчеркнул, что пока говорить о чём-то с уверенностью рано.

"В одночасье такие вещи не определяются. Скорее всего - на Троекуровском кладбище. Завтра надо будет узнавать", - приводит канал "Звезда" слова Герасимова.

Ранее депутат подтвердил сведения о смерти великого коллеги.

Леонид Вячеславович Куравлев умер в Москве на 86-м году жизни от остановки сердца. Ранее он прошёл лечение от пневмонии (сначала подозревали коронавирус). Несколько дней назад у него зафиксировали тяжёлое поражение головного мозга. Последние дни актёр провёл в хосписе.

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