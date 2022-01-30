Названа причина смерти Леонида Куравлева

Причиной кончины народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва стала остановка сердца, сообщает ФАН со ссылкой на свой источник в окружении знаменитого актёра.

"Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина - остановка сердца", - пояснил источник.

Он подтвердил, что Куравлёв находился в хосписе, куда его перевели после выписки из больницы в Коммунарке.

В начале января Куравлёв был госпитализирован с подозрением на коронавирус, однако оно не подтвердилось, в результате артиста лечили от воспаления лёгких. С ним удалось справиться, однако было зафиксировано серьёзное поражение головного мозга.

О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.