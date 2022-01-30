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30.01.2022 12:17
Рубрика: Общество

"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен по итогам мониторинга в 82 из 85 регионов России по состоянию на 30 января. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее "омикрон" был обнаружен в 78 регионах.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего число новых случаев заражения всеми штаммами COVID-19 составило за последние сутки чуть более 120 тысяч, при этом уровень госпитализаций упал сразу на треть - до 9 883 человек. Положительная динамика наблюдается в 75 регионах страны, отрицательная - в десяти. Выздоровели за сутки почти 29 тысяч человек.

Всего за время пандемии граждане России заразились новой коронавирусной инфекцией 11,7 млн раз, более 10,2 млн человек выздоровели. Вакцинация первым компонентом в стране проведена 86,3 млн раз, полный цикл - 79,2 млн раз. Уровень коллективного иммунитета составляет 64,4%.

"Омикрон" начал распространяться по всему миру с юга Африки. Сейчас он признан доминирующим в ряде стран Европы и в США. Темпы распространения нового штамма в России не отличаются от европейского сценария, но идут с опозданием на 1-1,5 месяца, оценивал ранее в беседе с "РГ" гендиректор Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, это сыграет на руку России, которая адаптирует опыт других стран под себя.

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