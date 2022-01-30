Создатели "Форсажа" подтвердили участие Джейсона Момоа в десятом фильме

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Форсаж" появилось подтверждение информации об участии Джейсона Момоа в следующем фильме серии.

- Семья "Форсажа" продолжает расти. Добро пожаловать, Джейсон Момоа, - говорится в коротком сообщении.

По ранее появившейся информации, актер, известный по ролям в "Игре престолов", "Аквамене" и "Дюне", исполнит в десятом "Форсаже" роль злодея. Однако создатели фильма пока не сообщили детали его персонажа.

Новая часть франшизы выйдет 7 апреля 2023 года. После нее запланирована 11-я часть, которая завершит историю Доминика Торетто.

Кстати, Вин Дизель, исполняющий главную роль во всех фильмах серии, призывал вернуться в "Форсаж" своего бывшего коллегу, Дуэйна Джонсона. Он опубликовал трогательное обращение в соцсетях, однако "Скала" назвал это манипуляцией и заявил, что в фильме участвовать больше не собирается.