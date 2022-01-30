Новости

Появился трейлер первой части сериала Super Pumped про основателя Uber 15:00
Вышел финальный трейлер российской комедии "Папы" 13:20
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19

Создатели "Форсажа" подтвердили участие Джейсона Момоа в десятом фильме

Новости
    30.01.2022, 14:08
Текст:   Ася Кушнарева

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Форсаж" появилось подтверждение информации об участии Джейсона Момоа в следующем фильме серии.

- Семья "Форсажа" продолжает расти. Добро пожаловать, Джейсон Момоа, - говорится в коротком сообщении.

По ранее появившейся информации, актер, известный по ролям в "Игре престолов", "Аквамене" и "Дюне", исполнит в десятом "Форсаже" роль злодея. Однако создатели фильма пока не сообщили детали его персонажа.

Новая часть франшизы выйдет 7 апреля 2023 года. После нее запланирована 11-я часть, которая завершит историю Доминика Торетто.

Кстати, Вин Дизель, исполняющий главную роль во всех фильмах серии, призывал вернуться в "Форсаж" своего бывшего коллегу, Дуэйна Джонсона. Он опубликовал трогательное обращение в соцсетях, однако "Скала" назвал это манипуляцией и заявил, что в фильме участвовать больше не собирается.

Новости

Вторую часть "Джокера" начнут снимать в 2023 году 12:15
Эрик Бана и звезда "Сабрины" Кирнан Шипка сыграют отца и дочь в триллере 11:46
Фото: вдова актера Дмитрия Марьянова вышла замуж 29.01.2022
Беременная экс-солистка Reflex Евгения Малахова заболела коронавирусом 29.01.2022
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Джейсон Момоа сыграет злодея в новом "Форсаже" 29.01.2022
Диснеевскую Минни Маус переодели из платья в брюки 28.01.2022
Вышел трейлер второго сезона "Космических войск" 28.01.2022
⧣ драма
Фото: World & Media
Вышел трейлер продолжения бурятской драмы "Эластико" 28.01.2022
Вышел русский трейлер триллера с Наоми Уоттс "Гонка со временем" 27.01.2022
Назван самый популярный нелегально скачиваемый фильм 2021 года 27.01.2022
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Появился финальный трейлер экшн-фильма "Анчартед" с Томом Холландом 27.01.2022
У фильма "Мортал Комбат" появится сиквел 27.01.2022
Дуэйн Джонсон заявил о съемках фильма по популярной игре 26.01.2022