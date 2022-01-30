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В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева

Новости
    30.01.2022, 15:43
Текст:   Ася Кушнарева

В российском Союзе кинематографистов назвали дату похорон народного артиста Леонида Куравлева, скончавшегося на 86-м году жизни.

Траурные мероприятия состоятся в ближайший вторник, 1 февраля, передает РИА Новости. Артиста похоронят в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. Там же похоронена его супруга, после смерти которой в 2012 году Куравлев перестал вести публичный образ жизни.

- За 65 лет творческой деятельности актер сыграл около 230 ролей в фильмах и сериалах. Любой из его персонажей - такой, каким должен быть: оказывающий воздействие на зрителя, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

Напомним, о смерти Куравлева стало известно сегодня. Несколько дней назад пожилой артист был выписан из больницы в Коммунарке, где он в тяжелом состоянии находился с пневмонией. После лечения у актера было диагностировано сильное поражение мозга - у актера была нарушена речь, память, он не мог самостоятельно питаться. Сообщалось, что после госпиталя он попал в медучреждение, где ему оказывали паллиативную помощь.

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