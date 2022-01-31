ЛНР: Киев готовит информкампанию с целью обвинить Донбасс

По его словам, "разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"). Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение народных республик Донбасса и Российской Федерации в агрессии против Украины", цитирует слова Лещенко телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

По информации ЛНР, параллельно с началом наступления украинских военных в эфир выйдут заранее сделанные видеосюжеты о том, как ЛНР и ДНР при поддержке России начали боевые действия против Украины. Также в постановочных съемках будут кадры, на которых жители Донбасса просят "освободить их от российского гнета".

По замыслу разработчиков кампании, "международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов", уточнил Лещенко.