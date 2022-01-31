Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.01.2022,  
10:14
Текст:  Майя Бирюкова

"Облако осколков" предложили использовать для борьбы с беспилотниками

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские ученые изобрели способ борьбы с "роем" беспилотников с помощью распыления осколочного поля. Документ опубликован на сайте Роспатента, разработка принадлежит специалистам Военного университета Минобороны.

В основе системы лежит миниатюрный квадрокоптер с блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя направляющими. Они расставлены в разные стороны и соединены между собой с помощью сети, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Military Watch: Су-35 - самый боеспособный истребитель России

Когда датчики квадрокоптера засекают движение "роя" дронов противника, стволы боевого модуля одновременно дают залп и накрывают объекты осколочным полем.

Организованные группы дронов действуют как единый боевой организм и способны сильно повлиять на ход боевых действий даже при наличии систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. К тому же эти способы противодействия беспилотникам достаточно дороги в эксплуатации.

Изобретение российских ученых способно быстро уничтожить целый "рой" дронов противника. Защитное "осколочное поле" может прикрывать важные военные объекты от атаки скоординированных групп беспилотников.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: концерн "Калашников" / kalashnikovgroup.ru
ВМФ России заинтересовало судно на воздушной подушке "Хаска-10" 10:33
Изготовлена первая партия гранатометов "Балкан" 25.01.2022
Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом 24.01.2022
ПВО
Фото: Минобороны РФ
Российские морпехи применили артиллерию в Арктике 10:00
19FortyFive: Российский "Панцирь" отращивает длинные когти 27.01.2022
Уникальный столичный завод "Авангард" раскрыл свои тайны 23.01.2022
беспилотники
Фото: istock
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 28.01.2022
Серийные поставки ударных дронов "Сириус" начнутся в 2023 году 28.01.2022
Сергей Шойгу оценил производство военных беспилотников 27.01.2022