"Облако осколков" предложили использовать для борьбы с беспилотниками

Российские ученые изобрели способ борьбы с "роем" беспилотников с помощью распыления осколочного поля. Документ опубликован на сайте Роспатента, разработка принадлежит специалистам Военного университета Минобороны.

В основе системы лежит миниатюрный квадрокоптер с блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя направляющими. Они расставлены в разные стороны и соединены между собой с помощью сети, пишет РИА Новости.

Когда датчики квадрокоптера засекают движение "роя" дронов противника, стволы боевого модуля одновременно дают залп и накрывают объекты осколочным полем.

Организованные группы дронов действуют как единый боевой организм и способны сильно повлиять на ход боевых действий даже при наличии систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. К тому же эти способы противодействия беспилотникам достаточно дороги в эксплуатации.

Изобретение российских ученых способно быстро уничтожить целый "рой" дронов противника. Защитное "осколочное поле" может прикрывать важные военные объекты от атаки скоординированных групп беспилотников.