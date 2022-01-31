Корпус больницы имени Сперанского перепрофилировали под лечение детей с COVID-19

В Москве ежедневно фиксируется значительное число госпитализаций детей с COVID-19. В связи с этим в городе увеличили число коек под лечение ковида в детских стационарах.

С 1 февраля заболевших начнет принимать корпус больницы имени Г.Н. Сперанского. Таким образом, коечный фонд для лечения маленьких пациентов с COVID-19 составит почти 1,3 тысячи коек. В ближайшее время на детский коронавирус также будут работать два федеральных стационара. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского. Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и смогли восстановить свое здоровье. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тысячи коек. В ближайшее время прием маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией начнут два федеральных стационара - Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей", - сообщила вице-мэр.

В корпусе ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского подготовлены палаты и боксы, разграничены "чистые" и "красные" зоны, на цокольном этаже оборудованы шесть санпропускников - шлюзов, препятствующих распространению инфекции, а также специальные помещения для персонала и хранения средств индивидуальной защиты.

В корпусе установлено оборудование и медицинская мебель для совместного пребывания детей и матерей. Отделение реанимации и интенсивной терапии оснащено всем необходимым для оказания помощи. Модернизированы системы подачи медицинских газов. Среди установленного в корпусе оборудования - прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, инфузионные насосы, аппараты заместительной почечной терапии, наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопическая стойка и операционный стол, аппараты для проведения высокопоточной оксигенации и др.

Также имеется необходимое диагностическое оборудование, включая компьютерный томограф, стационарные и портативные УЗИ, ЭКГ, рентгенографические комплексы и др. Кроме того, широкий спектр анализов будет проводиться в действующей лаборатории больницы. При необходимости пациенты могут получить консультацию и медицинскую помощь по широкому профилю заболеваний, так как ДГКБ № 9 им. Сперанского является многопрофильным стационаром. В корпусе установлены системы видеонаблюдения, а также специальные бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Проведены работы по обновлению инженерных систем и канализации, установлено очистное оборудование.

На прилегающей к корпусу территории размещено оборудование для санитарной обработки машин скорой помощи. Остальные корпуса больницы продолжают прием пациентов для оказания экстренной хирургической помощи и по профилю "иммунология-аллергология". Кроме того, в больнице имеется 200 коек для оказания медицинской помощи детям с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями.

ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского является одним из старейших медучреждений Москвы, история которого началась во второй половине XIX века. Сегодня это специализированный многопрофильный детский стационар с амбулаторными и клинико-диагностическими отделениями и вертолетной площадкой для доставки экстренных пациентов.