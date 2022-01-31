В Мордовии умер полицейский, раненый 6 лет назад террористом-смертником

Новости

С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента 07:39
Опыты на грызунах подтвердили легкий COVID-19 у зараженных "омикроном" 07:10
Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке 06:36
Трутнев рассказал о проблемах при передаче "дальневосточных гектаров" 06:27
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси 06:15
В Комсомольске-на-Амуре лже-медики похитили больше 188 млн рублей 05:26
В Приморье выполнили уникальную 4D-операцию 05:09
Мэр Нью-Йорка заявил о резком снижении числа случаев COVID-19 05:07
Нутрициолог посоветовала рыбу и водоросли для восполнения запасов йода 05:07
В Приморье началась вакцинация подростков от коронавируса 05:03
Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы 04:05
Японские ученые: Штамм "омикрон" вызывает более легкую пневмонию 03:50
Круизный лайнер вынудил SpaceX перенести запуск ракеты 03:26
В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 07:29
Рубрика: Общество

В Мордовии умер полицейский, раненый 6 лет назад террористом-смертником

Текст: Валентина Зотикова

В Мордовии коллеги и близкие простились с капитаном полиции Сергеем Мартьяновым, получившим шесть лет назад тяжелые ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником у поселка Джемикент в Дагестане. Все эти годы молодой офицер провел в инвалидном кресле. Он перенес несколько операций, мечтая встать на ноги.

В Курганской области простились с погибшим полицейским

Напомним, что трагедия на КПП "Джемикентский" произошла утром 15 февраля 2016 года. В тот день Сергей Мартьянов, прибывший сюда в служебную командировку вместе со сводным отрядом мордовской полиции, заступил в наряд. Его коллега - капитан саранской полиции Юрий Святкин - заметил подозрительную машину, двигавшуюся к КПП. Приблизившись к авто, Святкин понял, что им управляет террорист-смертник. Офицер успел предупредить товарищей об опасности. Услышав сигнал, Сергей Мартьянов занял огневую позицию у въездных ворот. В этот момент прогремел взрыв.

Капитан Святкин и его дагестанский коллега лейтенант Давид Фаттахов погибли на месте. Еще девять полицейских, в том числе и Мартьянов, получили ранения. Благодаря бдительности сотрудников МВД удалось избежать большего числа человеческих жертв.

В Приамурье из-за пьяного водителя погибла сотрудница полиции

Указом президента РФ Юрий Святкин был посмертно награжден Орденом мужества. Сейчас его имя носит одна из улиц Саранска. А Сергей Мартьянов был удостоен медали "За отвагу".

После ранения офицер был прикован к инвалидному креслу. Семья делала все, чтобы помочь ему. Недавно он перенес очередную операцию, которая стала для него последней. Сергею Мартьянову было 39 лет. У него остались жена и двое детей.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым