В Мордовии умер полицейский, раненый 6 лет назад террористом-смертником

В Мордовии коллеги и близкие простились с капитаном полиции Сергеем Мартьяновым, получившим шесть лет назад тяжелые ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником у поселка Джемикент в Дагестане. Все эти годы молодой офицер провел в инвалидном кресле. Он перенес несколько операций, мечтая встать на ноги.

Напомним, что трагедия на КПП "Джемикентский" произошла утром 15 февраля 2016 года. В тот день Сергей Мартьянов, прибывший сюда в служебную командировку вместе со сводным отрядом мордовской полиции, заступил в наряд. Его коллега - капитан саранской полиции Юрий Святкин - заметил подозрительную машину, двигавшуюся к КПП. Приблизившись к авто, Святкин понял, что им управляет террорист-смертник. Офицер успел предупредить товарищей об опасности. Услышав сигнал, Сергей Мартьянов занял огневую позицию у въездных ворот. В этот момент прогремел взрыв.

Капитан Святкин и его дагестанский коллега лейтенант Давид Фаттахов погибли на месте. Еще девять полицейских, в том числе и Мартьянов, получили ранения. Благодаря бдительности сотрудников МВД удалось избежать большего числа человеческих жертв.

Указом президента РФ Юрий Святкин был посмертно награжден Орденом мужества. Сейчас его имя носит одна из улиц Саранска. А Сергей Мартьянов был удостоен медали "За отвагу".

После ранения офицер был прикован к инвалидному креслу. Семья делала все, чтобы помочь ему. Недавно он перенес очередную операцию, которая стала для него последней. Сергею Мартьянову было 39 лет. У него остались жена и двое детей.