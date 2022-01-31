Бизнес-омбудсмен предложил отменить систему электронных спецразрешений для перевозчиков

Выдачу электронных разрешений на движение групногабаритного и тяжеловесного транспорта могут отменить, как и некоторые штрафы, назначенные автоматическими пунктами весогабаритного контроля. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с такими предложениями к министру транспорта Виталию Савельеву, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. Представители транспортной отрасли говорят о приближающемся коллапсе автоперевозок в стране из-за сбоев в электронных системах. Не дожидаясь решения властей теперь они сотнями подают иски в суды.

В Минтрансе не ответили на запрос "РГ о том, получено ли письмо.

Проблема зрела около года. Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) начали устанавливать на федеральных трассах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который курирует Минтранс. В марте 2021 года действовало лишь около 30 пунктов, к концу 2022 года их должно быть 75, а к 2024 году - 387. Пункты призваны фиксировать перевес у большегрузов. В сентябре 2021 года в ассоциации "Грузавтотранс" рассказали "РГ", что установленные пункты не соответствуют требованиям законодательства и выписывают несправедливые многомиллионные штрафы. К диалогу общественники пытались пригласить представителей Минтранса, ГИБДД, Следственного комитета, других ведомств.

В октябре 2021 года активизировали внедрение и другой цифровой новации. Распоряжением Росавтодора выдачу спецразрешений для тяжеловесного транспорта перевели полностью в цифровой формат, через электронную систему на сайте подведомственного предприятия "Росдормониторинг". Автоперевозчики начали жаловаться, что получить разрешения почти невозможно, поскольку в регионах не внесли в электронную систему сведения об автодорогах. В Минтрансе тогда подтверждали "РГ" наличие проблемы. Решить ее предполагалось в течение четырех-пяти месяцев.

Бизнес-омбудсмен в декабре прошлого года обращался в Росавтодор с предложением установить для отрасли переходный период. В ведомстве предложение не приняли.

Чтобы как-то поправить сложившуюся ситуацию на данный момент, Борис Титов предложил министру транспорта срочно временно отменить обязательное оформление спецразрешений в электронном виде и вернуть бумажные документы.

Для урегулирования возникших проблем со штрафами за перевес, бизнес-омбудсмен предложил Минтрансу инициировать изменения уже в действующую версию КоАП до принятия новой редакции закона. В проекте нового КоАП предполагается исключить ответственность перевозчиков, если нарушения, выявленные автоматическими системами весогабаритного контроля, не превышают 10% норм общей массы/осевой нагрузки, либо 15 сантиметров габаритных показателей грузовика. Но пока закон примут с рынка могут уйти многие предприятия, отмечает бизнес-омбудсмен. Размер штрафов для юридических лиц составляет от 100 до 150 тысяч рублей. При общем доходе от работы транспортного средства в 500 тысяч рублей в месяц и чистой прибыли около 25 тысяч достаточно двух штрафов, чтобы поставить организацию на грань банкротства, поясняет он.

Тем временем ситуация на рынке усугубляется, отмечают в транспортной отрасли. Сначала "Росдормониторинг" ожидал согласования выдачи спецразрешений от региональных властей. Но когда сроки согласования вместо предусмотренных регламентом пяти дней растянулись на недели, начал просто выдавать перевозчикам отказы, говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Кто-то из перевозчиков вынужденно простаивает, теряя контракты и деньги, а кто-то начал решать вопросы с помощью взяток.

В такой ситуации представители транспортных компаний начали обращаться в прокуратуру и суды с исками к "Росдормониторинг" компенсации потерь, возникших из-за неоказания государственной услуги. "Сейчас перевозчики подсчитывают убытки и формируют иски. Есть уже и положительные судебные решения. Перевозчикам присуждаются выплаты в миллионы рублей", - указывает Матягин.

По тому же сценарию развиваться ситуация и с несправедливыми штрафами за перевес. По словам представителя перевозчиков, большинство регионов, где были установлены автоматизированные пункты весогабаритного контроля игнорируют инструкции по эксплуатации весов, регламенты. Приостановили работу пунктов только в Челябинской области. Суды по искам перевозчиков аннулируют назначенные штрафы, хотя и не признают факт неправомерности самого наказания. Судебные издержки, прямые убытки и упущенную выгоду перевозчики опять же намерены взыскивать с органов власти по суду. Например, в Волгоградской области, отмечает Матягин, были удовлетворены около 500 исков, поданных перевозчиками.

Кто при этом компенсирует потери бюджету пока не ясно. Отраслевая организация намерена подготовить письма в правительство и Администрацию президента.