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01.02.2022 09:19
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ узнал, в чем причина возгорания Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов

На прошлой неделе стало известно о том, что АвтоВАЗ разослал дилерам Lada информационное письмо, в котором требовалось прекратить продажи нереализованных автомобилей модели Niva Travel.

Фото: wwww.vk.com/club188649544
Новую Lada Vesta примерили к автодрому в Сочи. Фото гоночного прототипа

Неофициальные источники сообщили, что причиной может являться возможное возгорание. Теперь эта информация нашла подтверждение.

По результатам проверки товарных автомобилей на складских площадках было выявлено, что нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера, пишет Avtograd news: в процессе эксплуатации внедорожника он попросту перетирался. Дилерам, которые получили дефектные автомобили, была разослана инструкция с методикой устранения неисправности, которая может привести к возгоранию.

По неофициальной информации, в результате выявленного дефекта сгорело три Lada Niva Travel, все случаи признаны гарантийными. Всего АвтоВАЗ предписывает проверить 2700 автомобилей, VIN-коды которых есть у дилеров.

#Lada