ГП подготовила поправки, которые защитят водителей от незаконных штрафов

Как уже ранее неоднократно писала "РГ", сейчас отменить такие ошибочные штрафы можно только по заявлению пострадавшего. По сути, еще одно дополнительное наказание для автовладельца за то, чего он не совершал. Чтобы оспорить незаконный штраф, нужно потратить много времени и нервов, а если прибегать к помощи юристов - еще и денег. В некоторых случаях прокуратура выносит требование об их отмене.

Но если бы при выявлении компьютерного сбоя, ошибки, например, после первого обращения пострадавшего, отменять все вынесенные штрафы могло бы ГИБДД без заявлений, было бы легче и водителям, и сотрудникам ГИБДД, и прокурорам. Кстати, такая возможность заложена в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Но когда он дойдет хотя бы до Госдумы - пока неизвестно. Работа над ним и новым КоАП идет уже три года. Поэтому параллельная законодательная инициатива Генпрокуратуры как нельзя кстати - она способна изменить ситуацию уже в ближайшее время.

В ноябре прошлого года, выступая в Госдуме, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что данная проблема актуальна для миллионов наших граждан, и поэтому органы прокуратуры проводят проверки фактов несоблюдения требований законодательства, связанных с фотовидеофиксацией нарушений ПДД, на системной основе. По его словам, как показали проверки во многих регионах, установка камер в первую очередь преследует цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план. Как отметил глава надзорного ведомства, были выявлены случаи, когда устанавливались неотлаженные камеры, в результате чего граждане получали незаконные штрафы. Так, например, из-за неверной настройки комплекса в Волхове Ленинградской области на ограничение скорости в 40 км/ч при фактическом в 60 км/ч за 10 дней были незаконно оштрафовано более 3000 водителей. По инициативе прокуратуры постановления отменены.

В аналогичной ситуации несоответствия настроек камеры дорожной обстановке по представлению прокуратуры Московской области отменено более 1800 незаконных постановлений по делам об административных правонарушениях. В Нижегородской области прокуратура отменила 6,5 тысяч незаконных штрафов за нарушение скорости, которые зафиксировала неисправная камера.

В Белгородской области вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с тем, что 210 комплексов фотовидеофиксации стоимостью около 130 млн рублей не функционировали ввиду технической непригодности. А в Новосибирской области по инициативе прокуратуры следственными органами проводится проверка по факту неиспользования таких комплексов в течение шести лет, что повлекло впоследствии их непригодность к эксплуатации. Прокурорские проверки показали, что в ряде регионов по-прежнему имеют место случаи, когда выделенные на закупку и эксплуатацию комплексов деньги используются чиновниками для личного обогащения. Прокуроры установили наличие картельных сговоров, фактов дробления закупок и много другое.

Также по всей стране прокуроры проверяли работу систем автоматического весогабаритного контроля грузового транспорта. В частности, по результатам прокурорской проверки в Калужской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества в связи с поставкой неисправного АПВГК. Штрафы предпринимателям после "неисправного" взвешивания достигали 400 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры было отменено 200 незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 50 млн рублей.