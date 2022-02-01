Кому выгодны фейки о закрытии Литературного института

Недавно на одном из Telegram-каналов с очаровательным названием ЧК-ОГПУ, которое его создатели, вероятно, считают остроумным, появилась фейковая информация о том, что министерство культуры собирается закрыть Литературный институт им. А.М. Горького. Она была подана в наглом и напористом стиле, в котором, как правило, и подаются все фейки.

"Как рассказал источник Телеграм-каналу... состоялось заседание расширенной коллегии Минкультуры России, посвященное Литинституту им. Горького. На встрече присутствовали представители ФСБ, они также дали заключение об институте... В результате было принято решение о расформировании легендарного вуза... А знаменитый Дом Герцена, похоже, переходит в частные руки..."

Любопытна уверенность анонимного автора, что знаменитый особняк в центре Москвы, где родился Александр Герцен и где уже более семидесяти лет располагается Литинститут, переходит в чьи-то частные руки. Очевидно, кому-то этого очень хочется.

На эту ложь можно было бы не обращать внимания. Но коварная особенность Телеграм-каналов заключается в том, что, как заметил в комментарии по этому поводу для "Радио России" ректор ГИТИСа Григорий Заславский, их информация распространяется куда более оперативно, чем авторитетных СМИ. Ее сразу же дублируют другие каналы и соцсети. Все это крутится два-три дня - не больше. Потом "новость" исчезает. Но, как говорится, "осадочек остается". А тем, кто в этом почему-либо заинтересован, ничего другого не надо. Их задача прозондировать общественную реакцию. Это прием всех мошенников: прокатит или не прокатит?

Министерство культуры официально опровергло эту "новость". Но сам факт, что министерство вынуждено это опровергать, говорит о новой информационной реальности, в которой мы живем.

Как выпускник Литинститута, многим обязанный своей alma mater, я не понимаю: почему вокруг этого единственного в мире писательского вуза год за годом бродят "уверенные" слухи о его закрытии? Почему, где бы я ни выступал, мне задают один якобы убийственный вопрос: "Зачем нужен Литинститут? Ведь нельзя научить писать". И приводят такой якобы неопровержимый аргумент: "Лев Толстой не заканчивал никаких литинститутов".

В Доме Герцена учился весь цвет поэзии и прозы второй половины ХХ столетия

Как-то летом я шел по Большой Бронной и увидел огромную очередь абитуриентов, выстроившихся к зданию Литинститута. Конкурс при поступлении в него каждый год впечатляет.

Литинститут создавали Валерий Брюсов и Максим Горький. Здесь преподавали Константин Паустовский и Виктор Шкловский, Константин Федин и Михаил Светлов, Виктор Розов и другие классики. Здесь учились Фазиль Искандер, Василий Белов, Виктор Астафьев, Юрий Трифонов, Юрий Казаков, Николай Рубцов, Белла Ахмадулина... цвет поэзии и прозы ХХ столетия.

Студенты института литературно подкованы и обладают чувством юмора. Фото: Арина Депланьи / Литературный Институт им. А.М. Горького

Пора прекратить эти бессмысленные, но, между прочим, весьма опасные разговоры. Литинститут нужен тем, кто вместе с первоклассным филологическим образованием хочет в течение пяти лет получать мастер-классы от ведущих поэтов, прозаиков, критиков, драматургов и переводчиков. В Литинституте сегодня преподают Евгений Рейн, Игорь Волгин, Олеся Николаева, Руслан Киреев, Виктор Куллэ, Андрей Геласимов, Евгений Попов, Евгений Сидоров, Виктор Голышев, Андрей Волос, Александр Сегень, Александр Снегирев и другие известные писатели. Еще он нужен тем, кому в начале творческого пути необходима среда таких же, как они, "ушибленных" литературным творчеством молодых людей. Это потом можно быть отшельником. Как Виктор Пелевин. Тоже учившийся в Литинституте.

И еще нужно понимать, что Литинститут - это Дом. Дом Герцена на Тверском бульваре, 25. Описанный Михаилом Булгаковым в "Мастере и Маргарите" и Юрием Трифоновым в "Студентах". Дом, в котором выступали (а некоторые и жили) Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Андрей Платонов и другие великие. Здесь их тени, незримое присутствие. Поэтому только Дом Герцена, который кому-то не дает покоя просто как лакомый объект недвижимости, должен быть местом, где находится Литинститут. Этот Дом - неотъемлемый элемент учебного и творческого процесса в этом уникальном, не имеющем аналогов в мире вузе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Толстой, советник президента по вопросам культуры:

- Литературный институт должен оставаться на своем историческом месте, потому что оно связано с основными вехами истории института, с замечательными писателями, которых он выпустил и которые здесь преподавали. Не может быть и речи, чтобы Литинститута не было или чтобы он находился в другом здании. Литинститут - часть истории нашей литературы и всей страны.

Нельзя не признать, что у института сегодня возникли объективные проблемы. Недостаточное финансирование, сложности с ремонтом учебных помещений и общежития. Но в этой ситуации худшее, что можно сделать, - нагнетать негативные слухи вокруг института и его ректора. Надо помочь институту, потому что есть проблемы, решить которые без государственной поддержки он не сможет при любом руководстве, а Алексея Варламова я знаю как ведущего современного писателя и литературного деятеля. Ему надо оказать поддержку со стороны министерства культуры и администрации президента. Лично я готов поддержать институт во всех сложных ситуациях, в которых он оказался.

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза:

- Прекрасный институт с великолепными традициями! Мне не один раз посчастливилось встречаться с его студентами. Один из лучших вузов страны, который готовит специалистов в области литературы. Я не знаю аналогов в мировой практике - специальный вуз, который готовит писателей. Мы - читающая, интеллектуальная страна. Всему миру известны русские писатели: Толстой, Достоевский (в прошлом году весь мир отмечал его 200-летие), Максим Горький, имя которого носит Литинститут и которого мы, к сожалению, подзабыли. Я желаю Литинституту творческих успехов и поддержки государства, чтобы он выглядел как лучший вуз страны.

Сергей Шаргунов, писатель, председатель АСПИ (Ассоциация союзов писателей и издателей России):

- Когда-то я одновременно поступил в МГУ и Литинститут в семинар Олеси Николаевой со своими стихами. Окончил все-таки МГУ, но всегда жалел, что не поучился в Литинституте. Я завидую тем, кто учился в нем. Есть писательские навыки, которые может дать только этот вуз. Среда, совместное обсуждение текстов под руководством мастеров. А также серьезный уровень преподавания литературы. Все остальное зависит от самого студента, как и в любом вузе.

В Литинституте преподавала моя бабушка, писательница Валерия Герасимова. У меня хранятся книги ее учеников, подписанные ими: Владимира Солоухина, Евгения Евтушенко... Моя мама окончила Литературный институт. Здесь учился мой отец (знаменитый священник Александр Шаргунов. - Прим. ред.). Он дружил с Николаем Рубцовым, вместе носили в газеты свои стихи. Литинститут - часть моей судьбы. Я с радостью прихожу туда, выступаю перед студентами.