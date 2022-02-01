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01.02.2022 11:40
Рубрика: Власть

Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет телефонный разговором с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой переговоров станет реакция Москвы на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию журналистам.

Россия передала свои проекты соглашений о гарантиях безопасности в декабре прошлого года. Они предполагают отказ от расширения НАТО на восток и от принятия Украины в состав Альянса.

26 января России были переданы письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве нужны не отговорки, а четкий ответ США и НАТО по неделимости безопасности.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отреагирует на представленный США ответ тогда, когда сочтет нужным.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

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