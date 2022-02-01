Песков не исключил темы ответа РФ США на пресс-конференции Путина с Орбаном

Но сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции после переговоров с венгерским лидером этот вопрос будет так или иначе фигурировать, предположил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, можно ли уже сказать, когда будет ответ Москвы, пресс-секретарь президента ответил отрицательно, добавив, что это произойдет, когда Владимир Путин посчитает необходимым.

На уточнение, может ли президент высказаться по этому поводу на пресс-конференции с Виктором Орбаном, Песков сказал: "Сегодня будут вопросы журналистов. Было бы странно, если они обойдут это, оставят без внимания эту тему". "Можно предположить, что так или иначе она будет фигурировать", - заметил он и предложил дождаться пресс-конференции, которая намечена на 16-17 часов, - "в зависимости от того, как пойдут переговоры".