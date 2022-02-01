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01.02.2022 04:25
Рубрика: Власть

Пушков объяснил цели анонсированных Западом санкций против России

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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По словам сенатора, громко анонсированные Западом санкции должны предотвратить любую реакцию Москвы на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение странами альянса. "В этом их главный смысл", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании внесет на этой неделе в парламент законопроект, который позволит вводить масштабные санкции против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики и другого крупного бизнеса. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: если Лондон примет санкции в отношении России, то ответные меры будут соответствовать интересам нашей страны.

Ранее газета The New York Times предупредила, что возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике. По мнению авторов статьи, ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик ряда стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы. Издание раскритиковало риторику Вашингтона, поскольку ранее никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская.

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