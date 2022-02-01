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01.02.2022 14:18
Рубрика: Происшествия

По делу о разбойном нападении на дом Градского задержан домработник

Текст: Иван Петров
В громком расследовании о нападении на вдову музыканта Александра Градского и последующем хищении из дома 100 миллионов рублей серьезное продвижение.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следователям и оперативникам удалось выяснить, кто именно навел преступников на дом недавно скончавшегося композитора. Оказалось, что это сделал домработник. Ему стало известно о хранившейся в доме крупной сумме, и он передал эту информацию мужчинам, которые впоследствии и напали на Марину Коташенко.

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"У задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину", - сообщил во вторник сайт 5-го ТВ-канала со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее "РГ" сообщила об аресте одного из задержанных преступников. В СИЗО по решению суда был отправлен уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов. Его задержали на станции метро "Менделеевская" в Москве с помощью системы распознавания лиц "Сфера". Оказалось, что он раньше уже был судим - за попытку дать взятку сотруднику полиции, - поэтому его лицо было в базе МВД.

Поиски остальных преступников продолжаются. По данным следствия, двоим из них удалось скрыться за границей. С правоохранительными органами этого государства ведутся переговоры об их задержании и последующей выдаче.

Напомним, вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января. По ее словам, неизвестные спровоцировали ДТП с участием ее автомобиля, после чего в машину подсели трое неизвестных преступников. Они, угрожая оружием, заставили вернуться даму домой, где похитили находившуюся там крупную сумму денег - около 100 млн рублей.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о разбое (статья 162 УК РФ). Первоначально обсуждавшаяся версия об инсценировке разбойного нападения со стороны самой Марины Коташенко больше не рассматривается.

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