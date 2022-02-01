СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга

Петербургские следователи проверяют информацию о смерти еще трех пенсионерок, которые некоторое время назад проходили обследование в медцентре на Сикеройса, где ранее произошло массовое отравление пациентов немедицинским барием.

Напомним, на данный момент подтверждено, что от препарата, использовавшегося при рентгене желудка, скончались три человека, еще 20 сильно отравились.

Происшествие имело огромный общественный резонанс. Следователи, представители комздрава и самой больницы, призвали пациентов, которым стало плохо после гастрографии в центре, обращаться в следственные органы и к врачам. Специалисты комитета по здравоохранению начали обзвон всех пациентов, которые за две недели до трагедии проходили обследование желудка в медцентре.

Эта работа дала результаты. Следователи получили много разных данных. В том числе стало известно и о трех умерших пожилых женщинах, которые являлись пациентками медцентра.

Пока в СК по Петербургу призывают не делать однозначных выводов. Причины смерти этих пенсионерок установит экспертиза.