В Екатеринбурге осудили мужчину, стрелявшего из квартиры по людям

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о стрельбе в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Мужчина, вечером 30 мая 2021 года открывший огонь из охотничьего карабина и ранивший маленькую девочку, получил 18 лет колонии строгого режима.

Напомним, в тот день подсудимый был пьян. Сначала он позвал к себе в гости соседа, и какое-то время удерживал его там. Когда молодой человек смог сбежать, фигурант начал стрелять по людям, которые находились во дворе дома. Он попал в припаркованную машину, где сидела семья - была ранена девятилетняя девочка. Долгое время она провел в реанимации, но врачам удалось спасти ее.

Когда к дому агрессора прибыли бойцы Росгвардии, один из них также получил ранение, к счастью, не смертельное.

"Чтобы не подвергать людей риску, из двух подъездов дома, в котором происходили события, было эвакуировано 35 человек", - уточнил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фигурант обстрелял также через дверь подошедших к квартире силовиков, которые собирались обезвредить его. От выпущенных из карабина пуль пострадали стоявшие на улице машины, магазины - в общей сложности, имуществу других людей был причинен ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Задержанным оказался бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад.

"Психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что обвиняемый каким-либо болезненным состоянием психики в тот момент не страдал и не страдает в настоящее время", - подчеркнул пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбуржец признан виновным в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и других тяжких статьях.