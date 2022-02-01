В Минтруде рассказали, каким будет единый Социальный фонд России

Так, все федеральные меры соцподдержки, которые сейчас разделены между ПФР и ФСС, в будущем фонде будут оказываться в режиме одного окна.

Также будет обеспечено социальное страхование для граждан, занятых по гражданско-правовым договорам - свыше 4 млн граждан начнут получать больничные, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

"Все точки клиентского обслуживания будут сохранены. А в клиентских службах ПФР будут вести прием и те специалисты, которые сейчас оказывают услуги, закрепленные за ФСС. То есть клиенты ФСС получат множество дополнительных точек присутствия", - говорится в сообщении.

Также будет создан новый орган управления работой внебюджетных фондов - наблюдательный совет, в который войдет координатор профсоюзной стороны, координатор работодателей в РТК, представители Госдумы и Совфеда.

Кроме того, замминистра сообщил, что в новом фонде сохранятся все информационные системы, в которых содержатся данные о гражданах и их страховых накоплениях. А все специалисты останутся работать в новой системе.

Пенсионный фонд и фонд соцстраха планируется объединить к концу 2023 года. Соответствующий законопроект уже размещен для общественного обсуждения. Впервые об идее объединить ПФР, ФСС и фонд обязательного медицинского страхования заявлялось еще в 2018 году.