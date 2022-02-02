Казахстан отменил согласование политики с экс-президентом Назарбаевым

Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) согласилась с поправкой сената касательно отмены обязательного согласования основных направлений внутренней и внешней политики с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом было заявлено в ходе заседания 2 февраля. Трансляция заседания ведется на сайте мажилиса.

Теперь изменения в законодательстве должен утвердить президент Казахстана Касым-Жомар Токаев.

Ранее в законодательство были внесены поправки, которые сохраняют за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета Казахстана, а также выступать в правительстве и парламенте.

5 января во время беспорядков в Казахстане Назарбаев передал Токаеву пост главы Совбеза республики, а 28 января Токаев стал лидером правящей партии "Нур Отан" вместо Назарбаева.

В ходе обращения к нации 18 января Назарбаев заявил также, что всей полнотой власти в Казахстане обладает президент Токаев.