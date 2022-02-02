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Рубрика: В мире

Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину

Текст: Александр Гасюк
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Великобританию в "подстрекательстве" Украины к конфронтации с Россией. Как сообщает издание Euractiv, такое заявление хорватский лидер сделал накануне, отказавшись при этом встречаться с находившимся в Загребе британским министром обороны.

Фото: РИА Новости
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По словам Зорана Милановича, Британия безответственно "обманывает Украину, подстрекает ее и держит в качестве заложника в отношениях между Лондоном, превратившимся во второразрядную державу, и Вашингтоном". Столь унизительная для британцев оценка со стороны лидера Хорватии прозвучала на фоне недавнего заявления Милановича об отказе посылать свои войска в зону конфликта в случае эскалации конфликта РФ и альянса из-за Украины.

Хорватский политик также добавил, что без России невозможно обеспечить стабильность в Европе и ЕС, поскольку "РФ является фактором в этом уравнении и нам следует иметь соглашение с Россией".

Холодным душем для англичан стал и отказ Зорана Милановича встречаться с главой минобороны Британии Беном Уоллесом, который накануне находился в Загребе и подписал соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности со своим хорватским коллегой.

"Я, возможно, встречаюсь с министрами иностранных дел из России, Америки. Мне не о чем разговаривать с министрами, особенно из Соединенного Королевства. Я не встречаю министров обороны за исключением (тех кто представляет) сверхдержав. Соединенное Королевство вышло из Евросоюза и это придает ему еще меньше важности", - цитирует издание слова Милановича.

Напомним, ранее президент Хорватии заявил, что Украина остается одной из самых коррумпированных стран и ей "не место в НАТО". Тем самым Миланович вызвал дипломатический демарш со стороны оскорбленного Киева, потребовавшего от официального Загреба извинений. После того, как за Милановича извинился премьер-министр страны Андрей Пленкович, хорватский президент отметил, что глава правительства ведет себя как "украинский агент". По данным СМИ, в результате имя президента Хорватии - президента страны-члена НАТО - оказалось в базе данных скандального сайта "Миротворец" в качестве "антиукраинского пропагандиста".

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