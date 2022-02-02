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02.02.2022 18:57
Рубрика: Общество

Новая система приема пациентов избавила городские поликлиники от очередей

Текст: Любовь Проценко
Заболеваемость коронавирусом в столице на этой неделе снижается. Вот уже несколько дней она держится примерно на одном уровне. "Я надеюсь, что мы выходим на плато", - сказал сегодня, 2 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Приход штамма омикрон и скорость его распространения заставили городские власти искать дополнительные возможности для обеспечения москвичей медицинскими услугами. Теперь горожане могут послать заявку на официальный портал мэра mos.ru и с его помощью не только получить аудиоконсультацию врача, но и не выходя из дома, оформить больничный лист, а после выздоровления и закрыть его. Как это работает, с корреспондентом "РГ" поделился главный врач консультационно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Наша поликлиника - одна из самых крупных в Москве - состоит из восьми филиалов и головного подразделения. Мы обслуживаем 290 тысяч жителей Северного и Южного Бутова - районов, каждый из которых представляет собой небольшой город, - рассказал он. - Врачи сейчас ведут прием с 8:00 до 20:00 без выходных дней. Нагрузка огромная, и скажу без преувеличения, весь персонал - не только доктора, но и медсестры, администраторы, которые делают все, чтобы без помощи не остался ни один пациент, - просто настоящие герои. Но я не знаю, как бы мы все это выдержали, если бы не появление еще и дистанционного приема больных".

Во многом благодаря появлению нового сервиса на прием к дежурному врачу-терапевту без проблем попадают и те пациенты, которые предпочитают прийти в поликлинику сами. Как и во всей амбулаторной сети Москвы в КДП № 121 больных с признаками ОРВИ и ковида принимают сейчас в отделении, специально созданном для них: с отдельным входом, зонами тестирования, осмотра врача. Поэтому в кабинет к доктору они входят уже с результатом экспресс-теста на ковид и сданным ПЦР-тестом, а так же измеренной температурой. В результате для постановки диагноза и определения тактики лечения врачу нужно гораздо меньше времени. А пациент на весь визит в общей сложности тратит не более получаса времени.

Тем же горожанам, которые обратились с заявкой на mos.ru, врачи звонят сами. Уточняют симптомы заболевания, назначают лечение, при необходимости также дистанционно открывают больничный лист, а затем закрывают его. К счастью, омикрон пока протекает действительно легче, чем прежние штаммы. Признаки у него такие же, какие бывают обычно у сезонных ОРЗ - насморк, боли в горле, повышенная температура, слабость… Вчера, 1 февраля, например, в Москве за сутки госпитализация потребовалась 1,6 тысячи заболевших - то есть 6,8 процента от всех инфицированных коронавирусом.

Невольно возникает вопрос: сможет ли врач правильно оценить самочувствие больного лишь в ходе беседы по телефону, не видя пациента, без всяких анализов и другой диагностики? Андрей Тяжельников развеивает сомнения: "Доктор не просто беседует с человеком, а через систему ЕМИАС входит в его электронную медицинскую карту. Это дает ему возможность точнее оценить, как те или иные симптомы ОРВИ или ковида могут сказаться на его состоянии с учетом возраста, имеющихся хронических заболеваний. Если же он увидит, что кому-то нужна более полная картина, то направит пациента на прием в поликлинику или даже немедленно пришлет врача к нему домой".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Новая система, уверен Андрей Тяжельников, с одной стороны создает в поликлиниках более здоровую эпидемиологическую обстановку, так как в лечебном учреждении не скапливается большое количество инфицированных людей. А с другой стороны, она придает москвичам уверенности, что даже заболев, они не останутся без квалифицированной медицинской помощи, как бы пандемия не развивалась.

Больничный лист же горожане теперь могут оформить одним из трех способов: во время приема в поликлинике, оставив заявку на аудиконсультацию на mos.ru или вызвав врача домой (в случае маломобильности или тяжелого течения заболевания). Для тех, кто заболел ОРВИ, он открывается на семь дней, а для пациентов с подтвержденным COVID19 - на 14 дней. Причем, больничный лист откроют и тем, кто контактировал с ковидным больным, даже если у них нет симптомов ОРВИ, но в таком случае факт контакта должен подтвердить заболевший. Тем, кто открыл больничный лист дистанционно, он и закроется также дистанционно, без посещения поликлиники. Работодателю он будет направлен автоматически. У самого же пациента весь процесс его лечения, в том числе и с помощью аудиоконсультации, и пребывание на больничном, отражен в электронной медицинской карте, а значит, и сам больничный потеряться не может.

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