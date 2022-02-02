Оперштаб Москвы: Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъясняет, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ в случае заболевания COVID-19, а также лицам, контактировавшим с заболевшим коронавирусом.

Если у вас симптомы ОРВИ:

Вариант 1: Отставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники на портале mos.ru, поставив соответствующую галочку о необходимости оформления больничного. По итогам аудиоконсультации врач дистанционно откроет его на 7 дней.

Вариант 2: Прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи или записаться на конкретное время в свою. По итогам осмотра и обследований в случае установления диагноза ОРВИ врач откроет электронный больничный на 7 дней, при выявлении COVID - на 14.

Вариант 3: Если вы не можете посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122. По итогу осмотра в случае установления диагноза ОРВИ врач откроет электронный больничный на 7 дней, при выявлении COVID - на 14.

Если пациент сдал ПЦР-тест в Москве, его результат автоматически попадает в единую лабораторную систему. В случае положительного результата с таким пациентом инициативно связывается врач и в зависимости от его состояния проводит аудиоконсультацию и дистанционно открывает больничный.

К маломобильному пациенту или при тяжелом течении заболевания оформляется вызов на дом (больничный в этом случае открывается во время визита).

Оперштаб обращает внимание и случаи контакта с заболевшим COVID-19, даже если нет симптомов ОРВИ. Больничный откроют, если у заболевшего открыт больничный и факт контакта подтвердил его работодатель. Чтобы все сработало оперативно, лучше попросить заболевшего сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму.

Если вы контактировали с заболевшим COVID-19 на работе, уточните, передал ли ваш работодатель эти сведения в Оперштаб Москвы.

Кроме того, нужно проверить, прошло ли с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло более 6 месяцев. В противном случае вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен)

После этого оставьте заявку на открытие больничного по контакту на сайте Депздрава Москвы.

Закрытие больничных листов происходит дистанционно. В поликлинику приходить не нужно. Закрытый больничный автоматически направляется работодателю и доступен в электронной медкарте. Бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года не оформляются.

До окончания срока с пациентом связывается врач. После уточнения самочувствия через аудиоконсультацию он дистанционно закрывает или продлевает больничный.