Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке вице-мэра Краснодара

Новости

Сборная России сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза 17:07
Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое 17:04
RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание 17:00
Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais 16:55
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных 16:48
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70% 16:44
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям 16:40
Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19 16:39
Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах 16:39
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года 16:38
Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине 16:37
СМИ: Путин раньше американских политиков догадался о движении мира к многополярности 16:32
Сенаторы займутся мониторингом программы по обновлению ЖКХ 16:18
Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля 16:17
В ВОЗ посоветовали "не расслабляться" из-за снижения госпитализаций с COVID 16:14
RT запретили вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии 16:12
Марьяна Лысенко: Вакцинация от коронавируса необходима раз в полгода 16:09
Абрамченко поручила расследовать ЧП с рыболовным судном в Приморском крае 16:00
Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко назвала специфический симптом "омикрона" 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 16:58
Рубрика: Происшествия

Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке вице-мэра Краснодара

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Октябрьский районный суд столицы Краснодарского края по ходатайству следователя СК по Кубани оставил под стражей вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, обвиняемого в получении крупной взятки.

- Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил и продлил срок содержания обвиняемого под стражей на месяц, до третьего марта 2022 года, - об этом "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

Фото: Getty Images
Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей

Громкий скандал с задержанием Мавриди разразился в начале минувшего декабря, когда силовики пришли в администрацию Краснодара с обысками. К тому времени 42-летний чиновник всего несколько дней успел проработать в своей новой должности. Его обвиняют в том, что он якобы получил полмиллиона рублей за попустительство по службе, а также брал деньги за согласование актов о выполненных работах. После проверки вице-мэр был задержан. Первомайский районный суд по ходатайству следствия заключил Мавриди под стражу до третьего февраля.

Напомним, защита замглавы муниципалитета, не согласившись с таким решением, оспорила его. По мнению адвоката, недавнее назначение Мавриди на должность вице-мэра свидетельствует об "исключительно положительной оценке руководством города его профессиональных и личных качеств". Кроме того, в апелляционной жалобе указано, что "следствие не представило суду ни доказательств обоснованности обвинений в получении взятки", ни достоверной информации о том, что, оставаясь на свободе, чиновник может воспрепятствовать процессу расследования. Однако Краснодарский краевой суд согласился с районными коллегами, которых убедили доводы следствия, посчитавшего, что избрание более мягкой меры пресечения помешает беспрепятственному расследованию дела. Неизменной осталась позиция суда и теперь. По информации кадровой службы мэрии Краснодара, официально Мавриди продолжает занимать пост вице-мэра и находится в отпуске согласно поданному заявлению

Как известно, буквально через пару недель после его задержания у правоохранителей появились вопросы и к главе администрации Краснодара Андрею Алексеенко, также успевшему проработать в своей должности чуть больше месяца. Правда, в отличие от своего подчиненного, мэр (кстати, Алексеенко и Мавриди в свое время вместе работали в администрации Туапсинского района, а затем и края) отсутствовал на рабочем месте недолго, вернувшись в свое кресло уже к вечеру того же дня.

И хотя обвинение в получении взятки в виде дорогостоящего охотничьего ружья от одного из застройщиков с него не снято, он продолжает трудиться в прежней должности. Как пояснил журналистам во время пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский, расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей