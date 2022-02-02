Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке вице-мэра Краснодара

Октябрьский районный суд столицы Краснодарского края по ходатайству следователя СК по Кубани оставил под стражей вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, обвиняемого в получении крупной взятки.

- Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил и продлил срок содержания обвиняемого под стражей на месяц, до третьего марта 2022 года, - об этом "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

Громкий скандал с задержанием Мавриди разразился в начале минувшего декабря, когда силовики пришли в администрацию Краснодара с обысками. К тому времени 42-летний чиновник всего несколько дней успел проработать в своей новой должности. Его обвиняют в том, что он якобы получил полмиллиона рублей за попустительство по службе, а также брал деньги за согласование актов о выполненных работах. После проверки вице-мэр был задержан. Первомайский районный суд по ходатайству следствия заключил Мавриди под стражу до третьего февраля.

Напомним, защита замглавы муниципалитета, не согласившись с таким решением, оспорила его. По мнению адвоката, недавнее назначение Мавриди на должность вице-мэра свидетельствует об "исключительно положительной оценке руководством города его профессиональных и личных качеств". Кроме того, в апелляционной жалобе указано, что "следствие не представило суду ни доказательств обоснованности обвинений в получении взятки", ни достоверной информации о том, что, оставаясь на свободе, чиновник может воспрепятствовать процессу расследования. Однако Краснодарский краевой суд согласился с районными коллегами, которых убедили доводы следствия, посчитавшего, что избрание более мягкой меры пресечения помешает беспрепятственному расследованию дела. Неизменной осталась позиция суда и теперь. По информации кадровой службы мэрии Краснодара, официально Мавриди продолжает занимать пост вице-мэра и находится в отпуске согласно поданному заявлению

Как известно, буквально через пару недель после его задержания у правоохранителей появились вопросы и к главе администрации Краснодара Андрею Алексеенко, также успевшему проработать в своей должности чуть больше месяца. Правда, в отличие от своего подчиненного, мэр (кстати, Алексеенко и Мавриди в свое время вместе работали в администрации Туапсинского района, а затем и края) отсутствовал на рабочем месте недолго, вернувшись в свое кресло уже к вечеру того же дня.

И хотя обвинение в получении взятки в виде дорогостоящего охотничьего ружья от одного из застройщиков с него не снято, он продолжает трудиться в прежней должности. Как пояснил журналистам во время пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский, расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета России.